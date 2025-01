Nafta hind tõusis neljandat nädalat järjest

Nafta maailmaturu hind on tõusnud neli nädalat järjest ajal, kui kauplejad püüavad USA presidendiks valitud Donald Trumpi teise ametiaja eel ennustada tema valitsuse kehtestatavate sanktsioonide ja kaubanduspoliitika laiemat mõju.

Brenti toornafta tõusis sel nädalal umbes kahe protsendi võrra, jõudes 82 dollarini barrelist, samas kui West Texas Intermediate oli 79 dollari lähedal, edastas USA äriuudiste väljaanne Bloomberg.

Informeeritud inimeste sõnul tegeleb Trumpi meeskond laiaulatusliku sanktsioonistrateegia väljatöötamisega, et aidata kaasa rahuleppe sõlmimisele Venemaa agressioonisõjas Ukrainas, survestades samal ajal ka Iraani ja Venezuelat, märkis Bloomberg. Ülemaailmseid naftavooge võivad häirida ka uued kavandatavad kaubandustariifid.

Samas ütles Hartree Partnersi LP vanemnõunik Ed Morse Bloombergi televisioonis, et tema hinnangul ei hakka Trumpi administratsioon sanktsioonidega kiirustama. Võib tulla palju uusi korraldusi, kuid "tariifid ja sanktsioonid jäetakse tagaplaanile," märkis ta.

Nädal tagasi avaldas lahkuva presidendi Joe Bideni administratsioon oma kõigi aegade karmimad piirangud Venemaa naftale. Sammu mõju kajastub ka ülemaailmsel toornaftaturul, kus veokulud on hüppeliselt kasvanud ning pikaajalised Venemaa nafta ostjad nagu Hiina ja India otsivad tarneid mujalt.

Toornafta hind on alates aasta algusest jõudsalt tõusnud, kuna põhjapoolkeral kestva talve külmad ilmad suurendavad nõudlust kütteainete järele, USA toornafta varud on vähenemas hooaja kõige madalamale tasemele ja sanktsioonid ähvardavad pakkumist piirata. Esmaspäeval ametisse vannutav Trump on lubanud kehtestada tollitariifid ka Kanadale, sealhulgas selle naftale, mis võib samuti maailmaturgu mõjutada.