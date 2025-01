Michal palus vabandust keskerakondlaste lolliks nimetamise eest

Valitsuse pressikonverentsil ütles Michal, et märkus oli mõeldud sotsiaaldemokraadist taristuministrile Vladimir Svetile, mitte talle suunatuna, vaid üldise teemana. "Loll on raske olla, see on üldine eluline fakt," ütles Michal.

"Mulle on tulnud kiri, et riigikogu liikmed tunnevad ennast selle pärast puudutatuna, siis ma kindlasti vabandan, minu arvates sõnakasutus peab alati olema korrektne," rääkis Michal.

Michal lisas, et kommentaar ei olnud mõeldud ei riigikogu kohta või ka mõne riigikogu liikme kohta, vaid üldiselt riigisekretäri haridusnõude kaotamise kohta opositsiooni tehtud kriitika osas.

"Keskfraktsioon on võtnud saata kirju, käia saadetes rääkides, et riigisekretäri juriidilise hariduse nõude kaotamine on midagi enneolematut, midagi ennenägematut ja midagi sellist, mida ei peaks Eestis juhtuma," märkis Michal.

"Ja vot nüüd ma räägingi, miks ma tundsin, et loll on raske olla. Sellepärast et selgub, et 2018. aastal on riigikogule selline eelnõu esitatud. Esitajaks on Jüri Ratase valitsus, selles valitsuses oli Isamaa ja sotsiaaldemokraadid. Justiitsminister oli võimekas Urmas Reinsalu, meister igal alal, rahandusminister Toomas Tõniste," ütles Michal.

"Eelnõu seletuskiri ütleb sedasama, et vabariigi valitsuse seaduses tunnistatakse kehtetuks regulatsioon, mille kohaselt võib riigisekretäriks olla üksnes juriidilist kõrgharidust omav isik," lisas Michal.

Anastassia Kovalenko-Kõlvart ametivannet andmas Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Mis täpselt infotunnis toimus?

Kolmapäevases riigikogu infotunnis esitas Keskerakonna saadik Anastassia Kovalenko-Kõlvart peaministrile küsimuse riigisekretäriks tõusva Keit Kasemetsa kohta, kelle ametisse saamise pärast riigisekretäri haridusnõudeid detsembris muudeti. Konkreetne küsimus Keskerakonna saadikul oli, mis rollis osales Keit Kasemets suvel koos Michaliga koalitsiooniläbirääkimistel. Kovalenko-Kõlvart leidis, et "ilmselgelt ametnikuna ta ei osalenud".

Michal vastas, et kliimaministeeriumi kantsler Kasemets, nagu ka rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Sven Kirsipuu ja veel mitmed ametnikud tõepoolest osalesid koalitsiooniläbirääkimistel.

"See, kes kohapeal on, mis tahes ametnik, ei tähenda erakonda kuulumist. Võib-olla on see Keskerakonna maailmas kuidagi nii, aga muudes maailmades ei ole," lisas Michal irooniliselt.

Michal meenutas 2018. aastat, kui peaminister oli Jüri Ratas ning Keskerakond, Isamaa ja sotsiaaldemokraadid esitasid eelnõu, mille seletuskirjas oli kirjas: "Vabariigi Valitsuse seaduses tunnistatakse kehtetuks regulatsioon, mille kohaselt võib riigisekretäriks olla üksnes juriidilist kõrgharidust omav isik, sest riigikantselei ülesanded ja tegevused on viimase 15 aasta jooksul oluliselt muutunud ning juriidilise kõrghariduse nõue ei ole riigisekretäri ametikohal enam tingimata vajalik."

Lõpetanud vastamise, istus Michal valitsuse loožis maha ja ütles veel omaette, kuid selgelt mikrofoni kostvad sõnad: "Loll on raske olla ikka."

Keskfraktsiooni juht saatis peaministrile kirja

Peaministri sõnad ajasid endast välja omakorda riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi, kes saatis Michalile juhtunu pärast avaliku kirja, kus nõudis, et Michal esimesel võimalusel riigikogu istungil vabandaks.

"Olen kindel, et teie kui Eesti ühe tuntuma poliitiku ning peaministri tegevust jälgivad kümned tuhanded inimesed ja nende hulgas on ka väga palju noori. Mul on ääretult kahju sellest, et loote oma käitumisega neile eeskuju, kus teise inimese solvamine on täiesti lubatud," märkis Laats.

"Veelgi enam, Teie kõrval istunud ministrid Keldo ja Svet kõhistasid lõbusasti naerda, kuuldes oma ülemust naispoliitikut solvamas. Võib olla ongi naiste halvustamine Teie valitsuse stiil või olete sedavõrd karmi käega juht, et kolleegid valitsuses ega ka riigikogu esimees ei julge sekkuda ega teile märkust teha. Mina aga julgen ning leian, et vähim, mis te teha saate, on esimesel võimalusel riigikogu istungil avalikult oma käitumise pärast vabandada," kirjutas Laats.