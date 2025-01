Gaasiäri õitseb: Euroopa ostab üha rohkem Vene LNG-d

Politico analüüsis toormeandmeid koondava ettevõtte Kpler andmeid ning leidis, et 2025. aasta esimese 15 päeva jooksul importisid 27 EL-i riiki 837 000 tonni Venemaa veeldatud maagaasi, mida on rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil.

Mullu importis EL samal perioodil 760 100 tonni Vene LNG-d ning juba siis valitses mure, et piirkond ei suuda vähendada pärast Vene vägede täiemahulist sõda Ukrainas toormetarneid Venemaalt.

Viimased andmed pärinevad pärast 1. jaanuarit, mil Venemaa lõpetas gaasijuhtmeid mööda liikunud gaasitarned Euroopasse. Pärast seda on Euroopa sadamatesse saabuva ülimadala temperatuurini jahutatud gaasi kogused kasvanud.

Euroopa Liit on otsinud peale täiemahulise sõja algust Ukrainas viise Venemaa gaasist loobumiseks, kuid gaasitarned läbi Ukraina jätkusid ka peale täiemahulise sõja algust. Viimast viieaastast gaasitarnete lepingut Ukraina aga ei pikendanud ning lepingud aegusid 2025. aasta 1. jaanuaril.

Käputäis riike sõltus kuni viimase ajani Venemaa maagaasitarnetest. Kremli-meelseks peetav Slovakkia peaminister Robert Fico ähvardas lausa Ukrainale vastumeetmete rakendamist, näiteks elektritarnete peatamist, kui Kiiev gaasi transiidi Slovakkiasse lõpetab.

Euroopa isu Vene gaasi järele on aga säilinud ning äri käib nüüd tankerite kaudu. Andmefirma Kpler analüütik Charles Costerousse tõi välja, et mitmete tegurite kokkulangevuse tõttu tarned sel aastal suurenesid.

"Detsembri teisest poolest on olnud külm ilm, tuuleenergia tootmine pole olnud kõrgeimal tasemel," ütles Costerousse.

Costerousse lisas, et 95–96 protsenti Euroopasse saabuvast Venemaa LNG-st tuleb Jamali tehasest. Tema sõnul tarnitakse suur osa gaasist pikaajaliste lepingute alusel.

Erinevalt maagaasist ning Venemaa naftast ja kivisöest, mis on EL-is keelatud, on Venemaa veeldatud maagaasi import endiselt lubatud. Euroopa komisjoni pressiesindaja Anna-Kaisa Itkonen märkis, et sanktsioonide tõttu on Vene haare Euroopa energiasüsteemi üle murtud.

"Kuid vaatamata nendele olulistele saavutustele on Vene energia, eriti gaas, endiselt EL-is olemas ning gaasi import Venemaalt on 2024. aastal suurenenud, sealhulgas veeldatud maagaasi import. See tekitab tõsist muret," ütles Anna-Kaisa Itkonen.

Tema sõnul kavatseb komisjon koostada Vene energiaimpordi lõpetamiseks vastava teekaardi, mis eeldatavasti avaldatakse veebruari lõpus. Mitmed EL-i riigid leiavad veel, et Brüssel peaks kehtestama sanktsioonid Venemaa veeldatud maagaasile.

EL on veel ka kasvava USA surve all. Järgmine president Donald Trump on juba teatanud, et EL peab pärast tema ametisseastumist ostma USA-st suurtes kogustes naftat ja gaasi, vastasel juhul võib ta kehtestada bloki kaupadele imporditariifid.

Brüssel on samuti ka ise teatanud, et liikmesriigid võiksid osta rohkem USA-st pärit veeldatud maagaasi (LNG).

"Saame Venemaalt endiselt palju LNG-d ja miks mitte asendada see Ameerika LNG-ga, mis on meie jaoks odavam ja viib meie energiahinnad alla," ütles juba novembris Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.