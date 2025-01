Arstide sõnul on karta läkaköha puhangut vaktsineerimata laste seas

Eestis on läkaköhasse haigestumine aasta taguse ajaga võrreldes ligi kaheksakordistunud ja ka sellel nädalal on Tartu Ülikooli kliinikumis vajanud läkaköha tõttu abi juba kolm last. TÜ lastekliiniku ägedate infektsioonide osakonna arstide sõnul võib sage haigestumine läkaköhasse viia puhanguni vaktsineerimata laste seas.

Terviseameti sõnul on viimastel aastatel näha vaktsineeritute arvu langust, mille tõttu on läkaköha juhtumite arv Eestis muutunud muret tekitavaks. Haigestumise tõusu on näha üle Euroopa, kuid terviseameti sõnul on praegu kasvanud ka riigisisene levik.

"Viimase aasta jooksul on üle 250 läkaköha juhu olnud, mis siis sellele eelnevale perioodile oli kõigest 30 juhtu ehk rohkem kui kaheksakordne tõus. Viimastel nädalatel ongi olnud rohkem teateid just imikute, alla aastaste laste rasketest haigestumistest," lausus terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna peaspetsialist Keiti Aren.

Terviseameti andmetel on juhtumeid olnud peamiselt Tartu- ja Harjumaal ja nii on näiteks Tartu Ülikooli kliinikumis sellel nädalal abi vajanud juba kolm last.

"Viimase poole aasta jooksul oleme me pidanud Tartu Ülikooli kliinikumi lastekliinikusse hospitaliseerima oluliselt rohkem raske läkaköhaga lapsi kui eelnevatel aastatel. Kui meil viimasel viiel aastal pole olnud mitte ühtegi, siis saab öelda, et tõus on sadades protsentides. (Palju lapsi olnud on?) Viis-kuus," ütles TÜ lastekliiniku ägedate infektsioonide osakonna juht Piia Jõgi.

Neid, kes on läkaköhaga haiglasse pöördunud, on Jõgi sõnul aga rohkem. Kõik haigestunud ei ole vajanud hospitaliseerimist.

Tallinnas on alates möödunud aasta detsembrist haiglas ravil olnud 12 inimest.

"Köhahoog läkaköha puhul on selline, et hoog ei vaibu, vaid süveneb ja see võib lõppeda oksendamisega. Kui sul on noor laps, kes ei jõua hästi köhida, võib see lõppeda ka hingamispeetusega ja seetõttu need lapsed vajavad ka haiglaravi," lausus Tallinna lastehaigla pediaatriakliiniku juhataja Reet Raukas.

Nii terviseametile kui ka haiglatele tekitab kõige enam muret vaktsineerimise langus. Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) soovituslik vaktsineerimisega hõlmatus läkaköha puhul on 90 protsenti, kuid alla aastaste laste seas oli see Eestis aasta tagasi kogutud andmete alusel veidi üle 70 ja kaheaastaste seas veidi üle 80 portsendi.

"Meil on karta puhangut vaktsineerimata laste hulgas, kes põevad haigust raskelt. Alla kolme kuu vanuseid lapsi ei saa Eestis vaktsineerida läkaköha vastu. Siiani on nad olnud üsna hästi kaitstud läkaköha eest, sest tänu vaktsineerimisele on populatsiooni immuunsus olnud väga hea, aga praegu on ka alla kolmekuused lapsed ohustatud raskest läkaköhast. Neid saab kaitsta, kui rasedat naist vaktsineerida. Praegu peaksid kõik lapsevanemad üle kontrollima, kas nende lapsed on vaktsineeritud vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale," rääkis Piia Jõgi.

Terviseametile tekitavavad selle aasta alguses juba muret ka leetrite juhtumid. Kui eelmisel aastal oli leetrite juhtumeid Eestis neli, siis sellel aastal on terviseametile teada juba kolm juhtumit.