Siuru prognoositav ehitusmaksumus on kasvanud 92 miljoni euroni

Kui Tartu südalinna kultuurikeskus riiklikult tähtsate objektide nimekirja jõudis, hinnati selle maksumuseks 73,7 miljonit eurot. Praegu ütleb Siuru juht Aavo Kokk, et eelarve on 2029. aasta hindades on 92 miljonit eurot. Ta ei nõustu, et tegemist on kallinemisega.

"Kui sõlmiti leping Kultuurkapitali ja Tartu linna vahel, siis see sõlmiti 73 miljoni euro peale tingimusega, et võetakse arvesse ka ehituse hinnakasv ehituse hetkeks. See on aastal 2029. Tegelikult see number, mis on eelarvetest kogu aeg läbi jooksnud, on 92 miljonit eurot," rääkis Kokk.

Tartu abilinnapea Elo Kiiveti sõnul arvutatakse prognoositav maksumus igal aastal uuesti üle

"Seda korrigeeritakse igal aastal vastavalt sellele, kuidas hinnad turul muutunud on, põhimõtteliselt nagu inflatsiooniga. Tänaseks me oleme näinud, et see [hinnaindeksi kasv] võiks olla kusagil 25 protsenti võrreldes aastaga 2022. Kui me oleme seda graafikut nüüd aasta-aastalt jälginud, siis tundub, et sinna prognoos liigub. Sellest ongi tulnud siis see teine number," selgitas Kiivet.

Tänavu on projekti põhitegevused seotud detailplaneerimise ja projekteerimisega.

"Need on need kõige suuremad asjad, mis praegu käimas on. Ja lisandub sinna veel ilmselt arheoloogia, aga täna me ei tea, milline on arheoloogia ajakava või maksumus," lausus Kiivet.

Kultuurkapital rahastab valmivast objektist kaks kolmandikku ja Tartu linna kanda jääb üks kolmandik.

Hoone rajamise lõplikku hinda on raske öelda, kuid Koka sõnul tuleb võtta eesmärk eelarves püsida.

"Me lähtume ikkagi põhimõttest, et ei lähe kallimaks. Mis tähendab seda, et meie meeskond teeb kogu aeg kontroll-eelarvestusi. Igasuguseid ideid tuleb kasutajatelt, et me võiks seda teha ja toda teha. Kui sellega kaasa minna, siis läheb kallimaks. Aga me ei lähe kaasa. Me teeme korrektiive. Me mõtteviisilt ei lepi sellega, et läheb kallimaks. Ei tohi minna kallimaks," märkis Kokk.