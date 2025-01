Balti riigid soovivad teha rohkem koostööd energiatootmisel

Aasta alguses üllatas Leedu energiaminister ettepanekuga Balti riikides ühiselt elektrit toota.

"Praegu on kontseptuaalne faas," sõnas Leedu energiaminister Žygimantas Vaiciunas. "Me oleme rääkinud oma Läti ja Eesti kolleegidega üldisest vajadusest piisava hulga reservide järele. Sellised täiendavad võimekused võiks olla osa lahendustest. Praegu on siiski veel liiga vara rääkida konkreetsest tehnoloogiast või ajaraamist. Me leiame, et sellised reservid oleksid kasulikud."

Leedu energiaministeerium ettepaneku lähemaks kommenteerimiseks kaamera ees võimalust ei leidnud.

Oma kirjalikus vastuses ütleb ministeerium, et regionaalseid projekte võib olla mitmesuguseid, näiteks vesinikukoridor või võimsusreserv. Gaasielektrijaam oleks seejuures üks võimalik lahendus.

Eesti kliimaminister Yoko Alender (RE) ütles, et kavas ei ole siiski ühist elektrijaama ehitama hakata.

"See, mida minister silmas pidas oli see, et meie koostöö Baltikumis just juhitavate võimsuste poole pealt ehk siis need jaamad, mida saab sisse-välja lülitada vajadusel, et me peaksime paremini koos planeerima, kui palju meil neid võimsusi on, millal nad tulevad. Selle ettepanekuga me tõepoolest saame nõustuda," sõnas Alender.

See on ka üks teema Balti riikide ministrite kohtumisel järgmisel nädalal.

Hiljuti Leedu energiaministri ameti maha pannud ja praegu opositsiooni ridades parlamendis olev Dainius Kreivys ütleb, et senised analüüsid ei näita pakilist vajadust uute tootmisvõimsuste järele. Küll aga võiksid Balti riigid teha koostööd taastuvenergeetika edendamisel ja selle eksportimisel.

"Meil Balti riikides tekib võimalus saada elektri eksportijateks Saksamaale ja Kesk-Euroopasse, pidades silmas vesinikku või metanooli. Selleks oleks meil vaja ühtset energiakeskust, kust läheksid ühendused Saksamaale," ütles Kreivys.

Leedu võttis hiljuti tugevama kaitse alla elektriühenduse Poolaga. Endise energiaministri sõnul on Leedu oma elektrisüsteemi tugevdanud ja kõigiti valmis Venemaa omast lahkuma.

"Meil on üks stabiilsemaid süsteeme Euroopas ja selle poolest magan ma väga rahulikult ja ootan lahkumist Venemaa elektrisüsteemist," sõnas Kreivys.