Euroopa pangad kaaluvad kliimapaktist lahkumist

Euroopa pangad on ähvardanud sektori suurimast kliimaliidust välja astuda, kui selle reegleid ei pehmendata, viidates sellele, et mõlemal pool Atlandi ookeani on pangandusjuhid mures kliimakoostöö tuleviku pärast Donald Trumpi asumise tõttu USA presidendi kohale, kirjutas Financial Times (FT).

Euroopa suurpangad kaaluvad uuesti oma liikmesust NZBA-s, teatasid kolm informeeritud inimest pärast seda, kui grupist lahkusid USA suurpangad, sealhulgas JPMorgan, Citigroup ja Goldman Sachs. Reedel teatasid ka neli Kanada suurimat laenuandjat, et astuvad kliimakoalitsioonist välja.

Samade teemadega tegelev katusorganisatsioon Glasgow Financial Alliance for Net Zero (Gfanz), mille üks osa oli kuni jaanuari alguseni ka pangandus, olnud raskustes sel nädalal Davosis toimuva Maailma Majandusfoorumi eel koosoleku kokkukutsumisega, et arutada tulevase kliimakoostöö üle.

Peaaegu neli aastat tagasi loodud Gfanzi juhid kohtuvad tavaliselt iga aasta esimeses kvartalis. Sellesse rühma kuuluvad HSBC tegevjuht Georges Elhedery, Christian Sewing Deutsche Bankist ja Sergio Ermotti UBS-ist.

Olukorraga kursis olevate inimeste sõnul takistasid sel nädalal koosoleku korraldamist, millel arutada alliansi tulevikku, ühitamatud päevakavad. Kohtumine on selle asemel esialgu kavandatud veebruari algusesse, ütlesid nad.

USA parempoolsed poliitikud on enne Trumpi Valgesse Majja naasmist tugevdanud rünnakuid ettevõtete nn woke-poliitika vastu. USA pangad on sattunud 22 vabariiklike vaadetega prokuröri sihtmärgiks, kes süüdistavad neid kokkumängus nafta- ja gaasiettevõtete rahastamise blokeerimiseks.

Paralleelselt tegutsev varahaldurite ühendus – algatus Net Zero Asset Managers – teatas sel nädalal, et lõpetab liikmekriteeriumina senise nõuete rakendamise ja aruandluse jälgimise ning viib läbi ülevaatuse, et veenduda, kas see on endiselt otstarbekohane. Sel kuul lahkus algatusest BlackRock, juba 2022. aastal loobus Vanguard.

"Mitmed pangad on öelnud, et kui pangandusliit ei järgne varahaldurite ühenduse algatusele, alustavad nad lahkumisprotsessi," ütles üks nende mõtteviisiga tuttav inimene FT-le. Need pangad soovisid lõpetada kogu formaalse jälgimise ja kõik muud teemad, mida peetakse USA monopolivastaste põhimõtetega vastuolus olevaks, lisasid nad.

Oxfordi ülikooli jätkusuutliku rahanduse grupi asutaja Ben Caldecott ütles lehele, et Gfanz on juba samm-sammult demonteeritud. "Mõnel [liitudel] on aegumisklausel ja teised, nagu zombid, püsivad, kuigi need pole eriti toimekad," tõdes ta.

Gfanz on teatanud, et on saavutanud oma esialgse eesmärgi arendada välja finantssüsteemi ehitusplokid, mis on võimelised rahastama üleminekut neto nullile (süsinikuneutraalsusele – toim.).

Inglise Panga endine juht Mark Carney, kes käivitas Gfanzi 2021. aastal, alustas sel nädalal Kanada peaministriks saamise kampaaniat. Organisatsiooni veebisaidi andmetel ei ole ta enam Gfanzi juhtmeeskonna liige.

Eraldi teatas Föderaalreservi (USA keskpanga) juhatus reedel, et on lahkunud "rohelisest" keskpankade võrgustikust, mille Carney asutas 2017. aastal.

Deutsche Bank ja UBS keeldusid kommentaaridest. HSBC ja Carneyle lähedased inimesed kommentaaripalvele ei vastanud. NZBA teatas, et teeb koostööd kõigi liikmetega strateegiliste prioriteetide osas kooskõlas oma juhtimisprotsessiga.