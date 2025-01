Muuseumite ülesanne on üha enam hariduslünkade täitmine

Muuseumid panevad aina rohkem rõhku interaktiivsusele ja mängulisusele, sest see julgustab külastajaid lapsi muuseumi kaasa võtma. Tasakaal teadusasutuse ja meelelahutuskoha vahel on aga teadurite teha, sest aina rohkem on muuseumi töö ka hariduslünkade täitmine.

Eesti vabaõhumuuseum otsib taluelu kuraatorit. Külastaja on harjunud muuseumis nägema mõningaid koduloomi, kartulimaad ja viljapeksu. Tihtipeale taaselustavad teadurid episoode maarahva pühadest ning ajaloost. See tundub lõbus, kuid vahel imestavad teadurid, kui sügavalt on linnainimene maaelust võõrdunud.

"Kui sul juhtub niimoodi, et näiteks kitse sildi all on lammas, siis lapse jaoks on see ikkagi kits. Ega kitsel ja lambal vahet ei tehta, lindudest rääkimata. Meil on siin pardid, haned, kalkunid, kanad. Part ja hani on inimese jaoks kindlasti üks," selgitas vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri ja kultuuripärandi valdkonna direktor Dagmar Ingi.

Koduloomad kuulusid maaelu juurde. Praegu on tekkinud veel üks põhjus neid näidata – linnainimest peab õpetama loomaga käituma.

"Ega inimesed ei saa aru, et kui sa tuled oma koeraga, siis võib-olla see ei ole päris õige koht, kus panna koer lambaaeda lammast nuusutama, et loom tahab ka näha teist looma," tõi Ingi näite.

Vabaõhumuuseumi pole keeruline lapsi meelitada, sest seal leidub neile igal aastaajal tegevust. Kuid ka teised muuseumid juurutavad lastele aina rohkem väljapanekuid ja programme. Ajaloomuuseumi Orlovi lossis on lastevabariik, kus läbi mängu selgub, mida koolis õpetati või mis meelde jäi.

"Riigikogu ja ministeeriumide kohta nad ei tea väga palju. Aga presidendid on neil küll selged. Kui pilte näidata, küsida, kes see on, siis tuleb ikka tuttav ette," rääkis ajaloomuuseumi hariduskeskuse juht Helery Piir.

Piiri eriala oli põllumajanduspoliitika Eestis Saksa okupatsiooni ajal. Ja nüüd õpetab ta lastele vabariiki.

"Ülikoolis on see akadeemiline pool niivõrd esile kerkiv, et sa õpid uurima, õpid kirjutama. Aga rääkima ja edasi andma oma teadmisi – sellist treeningut on vähe olnud," ütles ta.

Muuseum on eeskätt teadusasutus. Kuidas ühilduvad teadustöö, näitemäng ja lihtsalt mäng? Kui läbi mängu hakkad hanel ja pardil vahet tegema või mõni president meelde jääb, siis vist ühilduvad.