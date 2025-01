Vseviov: Trump ja Eesti väärtustavad mõlemad tugevust

Kui võrrelda Trumpi ametisseõnnistamise kõnet, siis see polnud nii paugutav kui olid Trumpi sõnumid eelmisel ametiajal ja kampaania ajal, sõnas Vseviov.

"Kui olin suursaadik USA-s, anti mulle tark nõuanne võtta tõsiselt, mida Trump ütleb, aga mitte tingimata sõna-sõnalt Tuleb jälgida sõna ja tegu ja siis võtta positsioon. Ka Ameerika president peab arvestama maailmaga ja mitte kõike ei ole võimalik ümber korraldada ovaalkabinetist oma soovi järgi," rääkis Vseviov.

"Loomulikult loodame, et Trumpi baasinstinkt uskuda jõudu ja otsustavusesse - et see aitab meil neis küsimustes, kus ka meie oleme otsustavust taotlenud, kiiremini edu saavutada," rääkis Vseviov.

Vseviovi sõnul saab Trumpi austust teenida argumenteerimise, mitte lipitsemise või tuulelipuks olemisega.

Vseviov ei tahtnud kommenteerida Trumpi ütlusi Gröönimaa ja Kanada teemal.

"Probleemiga tuleb tegeleda, kui see ilmneb. Praegu on ta ametis olnud paar tundi, esimesel päeval tahab iga USA president alla kirjutada mitmetele täidesaatva võimu pädevuses olevatele otsustele. Nende enamus keskendub immigratsioonile ja majandusele. Kui seal on otsuseid, mis meile muret valmistavad, siis räägime sellest ameeriklastega. Hirmul ennast halvata pole mõtet," rääkis Vseviov.

Vseviov ütles, et Trump pole rõhutanud liitlassuhteid Euroopa ja NATO-ga kui talle olulisi, sest see pole tema stiil ja need polegi olnud talle olulised.

"Küll on ta rõhutanud, et ta tegi NATO-t tugevamaks, siis kui NATO liitlased tänu tema tagant torkimisele kaitsekulutusi tõstsid. Selle võidu kasseeris ta endale uhkuse, aga tegelikult ka auga," rääkis Vseviov.

Vseviov ütles, et eestlased võtavad liiga enesestmõistetavalt, et ameeriklased saavad aru Euroopa ja ammugi Eesti olulisusest.

"Siin on põhjust ka peeglisse vaadata - kas oleme piisavalt selgelt rääkinud, mida teeb Eesti, mida teeb Euroopa maailma või ka USA jaoks olulist. Peame paremaks saama," sõnas Vseviov.

"Trumpi suhted on paljude Euroopa riikidega on väga head tema eelmisest ametiajast. Loodetavasti õnnestub Euroopas vahetunud juhtkonnal samasugused head suhted üles ehitada. Selleks on vaja seista kahel jalal ja olla enesekindel, rääkida arusaadavalt ja demonstreerida Trumpi väärtusi, milleks on muuhulgas tugevus. Kui Euroopa suudab nii käituda, siis saame ka võimalikest erimeelsustest üle," rääkis Vseviov.

USA oleks saanud teha Ukraina sõjas rohkem ja kiiremini, sõnas Vseviov.

"Selle sõja lõpetab Vladimir Putin või tema järeltulija Kremlis, siis kui mõistetakse, et Lääs pole kohe oma asju kokku pakkimas. Nii kaua, kui on lootus, et aeg tema kasuks töötab, sõda ei lõpe. Meie eesmärk on saavutada püsiv ja õiglane rahu," rääkis Vseviov.

Vseviov ütles, et tema mõistab sarnaselt Trumpile Putinit. "Ta on oma maailmapilti artiklites tutvustamist. Me mõistame seda, aga me ei aktsepteeri seda, sest ta tahab aega tagasi pöörata," ütles Vseviov.

"Lähimad päevad toovad tiheda konsulteerimise Euroopa ja Ameerika valitsuste vahel, kus peame aru nii strateegia kui ka taktika üle, kuidas haarata jõupositsioon. Eesti püüab oma parimal moel oma mõtted Ameerika mõjukatele esitada. Ilma Ameerikata on seda sõda oluliselt raskem võita," rääkis Vseviov.