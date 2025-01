Keldo kaubandus-tööstuskojale: suurinvesteeringute meetme vastu on suur huvi

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ei nõustu kaubandus-tööstuskoja kriitikaga, nagu oleks vähemalt 100 miljoni eurose investeeringu nõue suurinvesteeringu toetuse saamiseks liiga kõrge, kuna selle eesmärk on just suurtööstuste meelitamine Eestisse. Huvi selle meetme vastu on ministri väitel suur.

"Igal toetusmeetmel on oma eesmärk, millest ka tingimuste kujundamisel lähtume. Uue suurinvesteeringute toetusmeetme eesmärk on algusest peale olnud soodustada suurte, st alates 100 miljoni euroste tööstuse fookusega investeeringute tegemist Eesti majandusse," vastas Keldo koja esitatud kriitikale.

Keldo nentis, et taoliste investeerimisotsuste tegemist mõjutavad mitu asjaolu alustades geograafiast ja tarneahelatest ning lõpetades ärikeskkonna ja riigi pakutavate erinevate mitterahaliste ja rahaliste toetustega, mille põhjal kujuneb terviklik väärtuspakkumine. Ministri kinnitusel on just rahalise toetuse osa olulise tähtsusega üle Euroopa ja maailma suurinvesteeringute meelitamisel, kus Eesti on lähinaabritega konkurentsis viimastel aastatel maha jäänud.

"Ettevõtete huvi Eestisse investeerimise ja konkreetse loodava meetme vastu on olnud suur ja võimaldab kindlasti kaalukeelt investorite jaoks Eesti kasuks nihutada," lisas Keldo. Minister jättis siiski täpsustama, mida suur huvi reaalselt tähendab.

Valitsus otsustas perioodile 2025-2028 luua 160 miljoni euro suuruse toetusmeetme suuremahuliste investeeringute soodustamiseks. Toetuse saamiseks peab investeeringu maht olema vähemalt 100 miljonit eurot, see peab olema suunatud ekspordile ja looma juurde heapalgalisi töökohti.

Kaubandus-tööstuskoja hinnangul on 100 miljoni euro suuruse investeeringu nõue praeguses olukorras liiga kõrge. Koja peadirektor Mait Palts tegi ettepaneku vähendada oluliselt investeeringu suuruse nõuet ehk laiendada potentsiaalsete investeeringute ringi, mis võiksid toetust saada. Koda palub eelnõus asenda vähemalt 100 miljoni euro suurune investeeringu nõue vähemalt 30 miljoni euro suuruse investeeringu nõudega. Koja hinnangul võiks muudatuse tegemisel kaaluda töökohtade loomise nõude ehk 30 uut töökohta, vähendamist.

Keldo vastas sellele aga, et suurinvesteeringu toetuse maksimummäär on 10-15 protsenti projekti mahust, mis tuleneb tavapärasest praktikast, aga ka riigiabireeglitest.

"See tähendab, et 30 miljoni eurose investeeringu puhul ei saa me riigina katta 20 miljonit eurot. See ei oleks ei majanduslikult mõistlik ega ka riigiabireeglite järgi lubatud. Töökohtade nõue on seotud investeeringu mõjuga Eesti majandusele ja see eeldab ka inimeste palkamist. Kuigi eesmärk on tõepoolest soodustada tööstuse digitaliseerimist, on 30 lisanduvat töökohta MKM-i hinnangul teostatav minimaalne eesmärk."

Keldo nõustub kaubanduskoja viidatud vajadusega toetada ka väiksemaid investeeringuid ning ministri kinnitusel on selleks Eestis olemas teised meetmed.

"Meie ressursid on piiratud, mistõttu on oluline, et iga riigi pakutav abi oleks läbimõeldud ja kindla eesmärgiga. Ühe meetmega me kindlasti ei lahenda kõikide turuosaliste murekohti, vaid oluline on tervik. Just seetõttu olen ma ka andnud EIS-ile selge ootuse kõik olemasolevad meetmed üle vaadata, et need vastaksid ettevõtete vajadusetele ja turunõudlusele," lisas Keldo.