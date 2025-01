Rootsi võimud suhtuvad kaablikatkestustega seotud avaldustesse skeptiliselt

Rootsi ametiasutused lükkavad ümber Washington Postis ilmunud anonüümsetele allikatele tugineva teabe, et uurijad on jõudnud järeldusele, et kaablikatkestused Läänemerel olid õnnetused, kirjutab Rootsi rahvusringhääling SVT .

Pooleteise aasta jooksul toimus Läänemerel kolm intsidenti, kus purunesid olulised merekaablid. Kõigil juhtudel on ametivõimud tuvastanud kaablite kahjustumise välismõjude tõttu, kuid selle kohta, kas kahjustamised olid tahtlikud, pole veel vastust.

Pühapäeval avaldas Washington Post artikli, et eri riikides läbi viidud uurimistest järeldub, et kõik kaablid said kahjustada õnnetuste läbi. Viis uurimisega seotud anonüümset allikat ütlesid ka Soome ajalehele Helsingin Sanomat, et uurimise käigus pole tõendeid sabotaaži kohta leitud.

Rootsi politsei, prokurörid ja valitsus juhivad tähelepanu, et juurdlused veel käivad ja järeldusi pole veel tehtud.

"Selline teave tuleb ja läheb," ütles Rootsi kaitseminister Pal Jonson.

Jonson lisas, et sündmuste uurimisel ei saa ignoreerida tõsiasja, et Venemaa viib Läänemere piirkonnas läbi hübriidoperatsioone. "Võin nentida, et lühikese aja jooksul on juhtunud mitu kaabliintsidenti ja see tähendab, et oleme eriti valvsad. Seoses julgeolekupoliitilise keskkonna halvenemisega oleme teadlikud, et Venemaa ohustab meid ja teisi riike hübriidoperatsioonidega," sõnas Jonson.

Rootsi politsei riiklik operatiivosakond (NOA) teatas kommentaaris, et juurdlus on veel pooleli ning et endiselt kahtlustatakse Venemaa huvides tehtud sabotaaži. "Juhtumit menetletakse endiselt kui sabotaaži," kommenteeris NOA.

Rootsi poolt uurimist juhtiv riigiprokurör Henrik Söderman seadis Washington Postis avaldatud info kahtluse alla ja ütles, et järeldusi pole veel tehtud. "Praegu on liiga vara. Peame koguma materjali, mis võimaldab meil olemasolevate tõendite põhjal otsuse teha," ütles ta SVT-le.

Ka Soome võimud lükkasid Washington Postis avaldatud teabe ümber. Nad märkisid, et on absurdne väita, et kolm nii lühikese aja jooksul aset leidnud suurt kaabliintsidenti olid õnnetusjuhtumid.

Helsingis asuva Euroopa hübriidkompetentsi keskuse direktor Jukka Savolainen ütles ajalehele Soome Ilta-Sanomat, et Washington Post levitab valeuudiseid.