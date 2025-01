WP: Lääne luurete hinnangul ei olnud viimased Läänemere kaablikahjustused sabotaaž

Euroopa ja Ameerika Ühendriikide julgeolekuasutused kalduvad arvama, et hiljutised kaablikahjustused Läänemeres olid õnnetused, mitte sabotaaž, kirjutas väljaanne The Washington Post (WP). Ehkki sama arvab ka Soome luure, ei nõustus sellega juhtumit uuriv politsei, märkis Yle.

Kaablikahjustuste uurimisega seotud kolme riigi anonüümseks jääda soovinud allikate sõnul kalduvad USA ja Euroopa julgeolekuametnikud arvama, et need juhtumid olid suurema tõenäosusega õnnetused kui Vene jäljega sabotaaž, vahendasid Soome rahvusringhääling Yle ja Ukraina veebiväljaanne Jevropeiskaja Pravda USA lehes ilmunud artiklit.

The Washington Posti teatel ei ole poole tosina Euroopa riigi ja USA julgeolekuagentuuri töötajate läbiviidud uurimistoimingud leidnud tõendeid selle kohta, et kahtlusalused kaubalaevad panid oma ankrusabotaaži toime tahtlikult või Moskva korraldusel.

Seni kogutud teave, sealhulgas pealtkuulatud side, viitab väidetavalt sellele, et tegemist oli õnnetustega, mille põhjustasid halvasti hooldatud laevade pardal töötanud vähekogenud meeskonnad.

WP-ga rääkinud USA luureametnike sõnul olid kõigil juhtudel ilmselged seletused, mis viitasid kahju juhuslikule põhjustamisele ning puudusid tõendid, mis võiksid viidata Venemaa osalusele. Kahe Euroopa luureagentuuri allikad ütlesid, et jagavad oma Ameerika kolleegide hinnanguid.

Väidetavalt kaldub ka Soome luureagentuur järeldusele, et tegemist oli õnnetusega, kuigi nad siiski ei välista mõningast Venemaa osalust, vahendas leht

Soome kriminaalpolitsei esindaja ütles samas, et uurimine on veel pooleli ja liiga vara on järeldusi teha. Soome keskkriminaalpolitsei (KRP) uurimisosakonna juht Sami Liimatainen, keda Yle tsiteerib, ütles, et ei kavatse kommenteerida Washington Posti artiklit ja uurimine on pooleli.

"Ma ei hakka seda isegi kommenteerima. Las välismaa ajaleht vastutab ise oma artikli eest," ütles ta Yle-le. Tema kinnitusel jätkab Soome politsei uurimist. Liimataineni sõnul ei ole ta WP artiklis väidetud seisukohti varasemalt kuulnud.

Soome politsei uurib Cooki saartel registreeritud tankeri Eagle S tegevust, mille käigus lõhkus see oma merepõhjas lohiseva ankruga jõulu esimesel pühal Eesti ja Soome vahelise elektrikaabli Estlink 2 ja kahjustas nelja sidekaablit.

"Kuritegusid uuritakse ja need lahendatakse. Mitte midagi ei ole muutunud," kinnitas Liimatainen.

Soomest valitud europarlamendi saadik Pekka Toveri, kes oli enne poliitikasse siirdumist sõjaväelane ja töötas riigi luureagentuurides, märkis, et intsidendid kaablitega on väga sarnased tüüpilistele Moskva hübriidoperatsioonidele.

"Iga hübriidoperatsiooni kõige olulisem element on võimalus eitada oma vastutust," märkis ta WP-le antud kommentaaris. Tema hinnangul oleks Vene salateenistused võinud oma jäljed edukalt ära varjata ja seetõttu on "täielik jama" jõuda järeldusele, et kõik kaablitega seotud juhtumid olid õnnetused.

Artiklis tsiteeritud merendusekspert Mike Plunkett märgib, et laevameeskonnal oleks võimatu mitte märgata oma ankrut mööda merepõhja lohisemas ning kolm ankruõnnetust samas piirkonnas alates 2023. aasta sügisest on äärmiselt ebatõenäoline.

Eelmisel nädalal pidasid kaheksa Läänemere äärse NATO liikmesriigi juhid Helsingis erakorralise kohtumise ja avalikustasid oma tegevuskava vastuseks veealuse infrastruktuuri kahjustamise juhtumitele. Allianss käivitas Läänemerel uue patrullmissiooni, et kaitsta mereinfrastruktuuri.