Kohus mõistis süüdi kolm noort paremäärmuslast

Süüdimõistetud noored kuulusid organisatsiooni Feuerkrieg Division ehk FKD (eesti keeles – Tulesõja Diviis), mille ideoloogia tugineb natsionaalsotsialismile, märkis prokuratuur oma pressiteates.

FKD propageerib valge rassi ülemvõimu, näitab üles riigivõimu vastasust ning kutsub üksikisikuid üles relvi haarama ja terrorirünnakuid kavandama. Selle ideoloogia viljelejad levitavad ja õigustavad rassiviha muulaste, juutide, tumedanahaliste, seksuaalvähemuste, ajakirjanike ja politseiametnike suhtes, lisas prokuratuur.

Kuriteo toime panemise ajal olid kõik kolm süüdimõistetut alaealised. Seetõttu mõistis kohus neile kokkuleppemenetluses kohustused, et suunata noori edaspidi õiguskuulekalt käituma. Kohustustena osalevad noored riskimaandavates ja rehabiliteerivates tegevustes, et neid deradikaliseerida ning vähendada nende riskikäitumist, teatas prokuratuur. Kohtu määratud kohustuste täitmise eesmärk on aidata kaasa eluterve maailmavaate kujundamisele ning positiivsete hoiakute ja väärtuste arendamisele, toetades nende isiklikku ja sotsiaalset rehabilitatsiooni.

Kohtu otsust kommenteerinud riigiprokurör Vahur Verte tõdes, et oluline on äärmuslusele viitavaid ohumärke märgata ning vajadusel kaitsepolitseid teavitada.

"Loodetavasti hoidis õigeaegne sekkumine praegusel juhul ära potentsiaalselt väga tõsised tagajärjed. Kohus mõistis noormeestele käitumiskontrolli ja suunas nad läbi vabatahtlike tegevuste õiguskuuleka tuleviku poole. Hoolimata alaealiste tegevuse tõsisest loomust leidis kohus põhjendatult, et karistamise asemel on õigem noori aidata ja toetada, sest nad ei pruukinud endale täielikult aru anda, millised võivad olla selliste tegude tagajärjed," lausus Verte pressiteate vahendusel.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viisid läbi kaitsepolitseiamet ja riigiprokuratuur. Kohtuotsus ei ole jõustunud.

Kaitsepolitsei on korduvalt oma aastaraamatutes välja toonud paremäärmusluse leviku Eestis ning hoiatanud selle tugevnemise eest.

Nii kirjutas kapo oma 2021. aastal avaldatud aastaraamatus, et 2020. a juulis kuulutas Ühendkuningriik rühmituse Feuerkrieg Division (FKD) terroriorganisatsiooniks, märkides, et sellele on olnud liikmeid või toetajaid ka Eestis.

Samuti hoiatas kapo 2022. aastal paremäärmusluse eest, märkides oma aastaraamatus, et üheks uueks Eesti ühiskonna turvalisust ohustavaks teguriks on saanud paremäärmusliku terrorismi võimalus. "Kahjuks tuleb meil rohkesti tähelepanu pöörata paremäärmuslastele, kelle tegevus on rohkem küll sümboolne ja sotsiaalvõrgustikes aktiivne, kuid halbade tegurite koosmõju korral võib tuua kaasa rünnakud inimeste elu, tervise ja vara vastu – siin me räägime potentsiaalsest paremäärmuslikust terrorismist," kirjutas kapo peadirektor Arnold Sinisalu aastaraamatu sissejuhatuses.

Eelmisel aastal avaldatud aastaraamatus tõdes aga kapo, et kui varem jäi paremäärmuslaste tegevus Eestis valdavalt vaid virtuaalsesse keskkonda, siis viimase aasta jooksul on aina ilmsemaks saanud selliste gruppide püüdlus reaalselt kohtuda.