Oluline neljapäeval, 23. jaanuaril kell 8.48:

- Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula;

- Zaporižžjas sai Venemaa rünnakus vigastada vähemalt 16 inimest;

- Zelenski arutas olukorda Hispaania ja Iisraeli liidritega.

Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula

Venemaa armee võttis Ida-Ukrainas asuvas Donetski oblastis oma kontrolli alla Novovassõlivka nimelise asula, teatasid ööl vastu neljapäeva rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud.

Asula paikneb Pokrovski rindelõigul, kus käivad äärmiselt ägedad lahingud.

Ukraina relvajõudude peastaabi teadaande kohaselt toimus kolmapäeval Pokrovski suunal 55 lahingut ja relvakokkupõrget Ukraina kaitseväe ja Vene sissetungijate vahel.

Zaporižžjas sai Venemaa rünnakus vigastada vähemalt 16 inimest, üks inimene sai surma

Zaporižžja piirkonna kuberner Ivan Fedorov teatas neljapäeva varahommikul, et Venemaa rünnaku tõttu sai Zaporižžja linnas vigastada vähemalt 16 inimest.

Fedorov teatas veidi hiljem, et Venemaa rünnaku tõttu suri üks 47-aastane mees.

Fedorovi sõnul toimus linnas vähemalt neli plahvatust, kohapeal tegutsevad päästetöötajad, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski arutas Hollandi peaministriga kaitseinvesteeringuid

President Volodõmõr Zelenski kohtus kolmapäeval Davosis Hollandi peaministri Dick Schoofiga, kellega arutati investeeringuid Ukraina kaitsetööstusesse, vahendas uudistekanal Ukrinform.

"Oluline on rõhutada, et Holland järgib põhimõtet "Ei midagi Ukrainast ilma Ukrainata". Täna arutasime ühiseid jõupingutusi, mis on vajalikud, et kindlustada tugev positsioon meie riigi toetuseks meie kaitsjatele ning investeeringuid Ukraina kaitsesektorisse," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias.

Zelenski arutas olukorda Hispaania ja Iisraeli liidritega

President Volodõmõr Zelenski kohtus kolmapäeval Davosis ka Hispaania peaministri Pedro Sánchezega, kellega arutati sõjalist abi Ukrainale ja Venemaa-vastaste sanktsioonide tugevdamist.

Zelenski kohtus varem päeval ühtlasi Iisraeli presidendi Isaac Herzogiga, kellega arutas Ukraina ja Iisraeli koostöö olulisi küsimusi.