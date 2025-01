Kaitseliitlased korrastasid mõrvatud metsavendade haua

Roosna-Alliku üksikkompanii kaitseliitlased ja naiskodukaitse liikmed ning Aravete noorkotkad ja Kaitseliidu Järva maleva staabi töötajad matkasid selle nädala kolmapäeva õhtul läbi paksu lume kaitseväe keskpolügoonile Kuusalu valda jääva Sika metsavennapunkri asukohta. Kuna seal mõrvatud metsavendade Heinrich Ehalaasi, tema naise Aliide ja poeg Ülo haud asub väga kõrvalises kohas, otsustati see korda teha ja nii neile austust avaldada.

"See, mis siin toimus, oli väga kurb ja jõhker, sest kahjuks nende pere andis välja teine metsavend. Ja kui NKVD üksused siia peale tulid, siis siin tapeti ema, isa. Poeg pääses põgenema, kuigi tema saadi ka hiljem kätte. Lihtsalt maeti nad siia – ei tahetud teisi inimesi ärritada, toodi vaikselt metsa ja maeti siia punkriasemele," rääkis Roosna-Alliku üksikkompanii pealiku abi leitnant Aare Kabel.

Perekond Ehalaas varjus punkrisse küüditamise eest.

"Sest isa oli ju see inimene, kes aitas Eesti mehi põhjarannikule, et minna Soome talvesõtta, lisaks oli ta veel omakaitses ja talupidaja. Sellest täiesti piisas, et nad küüditatute nimekirja panna," selgitas Kabel.

13 aastat tagasi paigaldasid Ehalaaside lähedased perekonna mõrva- ja matmispaika mälestuskivi.

"Need olid ikkagi meie omad inimesed, kes leidsid veel endas aadet ja unistust ka pärast teist maailmasõda, et Eesti Vabariik on jätkuvalt nende südames ja Eesti Vabariigi iseseisvus võib olla ikkagi nende jaoks ka reaalsus," ütles Kaitseliidu Järva maleva pealik kolonelleitnant Kuido Pettai.

"Ka mind üllatas see, et kui korraks nii-öelda vilistasime, siis näete, milline inimeste hulk siia kohale tuli. Kindlasti tuleme ka edaspidi siia," ütles Kabel.

22. jaanuaril möödus Heinrich, Aliide ja Ülo Ehalaasi surmast 75 aastat.