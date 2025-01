Pakosta: konkurentsiamet analüüsib vaba konkurentsi sideturul

Liisa Pakosta ütles ERR-ile, et teenuste hinnad peavad olema põhjendatud ja see, et Telia on asunud lepinguid muutma klientidele arusaamatult, ei ole seaduslik.

"Üldiselt saan öelda õiguslikust poolest, et loomulikult hinnad peavad olema põhjendatud ja see praegune probleem ju suuresti tõusetus sellest, et seal hakati ühepoolselt neid lepinguid muutma sellisel viisil, mis ei olnud tarbijale päris selgelt arusaadav. Ja seda meil tegelikult Eesti seadused ei luba. Nii et seal tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) on tegelikult juba ju oma protseduure ka alustanud," rääkis minister.

Justiitsministeeriumi alla kuuluv konkurentsiamet omakorda asub Pakosta sõnul uurima, kas telekommunikatsiooniturul vaba konkurents toimib. Pakosta hinnangul on sellel turul probleem.

"Konkurentsiameti pädevuses on vaadata seda, kas turuosad on konkurentsi võimaldavad. Ja tõesti, see probleem on üleval. Ma olen nõus sellega, et seal on probleem. Konkurentsiamet on lubanud alustada analüüsi, et välja selgitada, kas need turuosad on jagunenud mõistlikult ja kas seal on vaba konkurentsi piiravaid tegureid," ütles ta. Analüüs peaks valmima järgmise aasta alguseks.

Pakosta tõdes samas, et probleem ei pruugi olla selles, et konkurents ei toimiks, vaid küsimus on pigem tarbijakaitses.

"Kui me vaatame neid hinnapakette selle aasta alguses, siis me tegelikult näeme tõesti, et Elisa ja Telia hinnad on Baltikumis kõige kõrgemad, kui me räägime piiramatu mahuga mobiilsidepakettidest. Aga näiteks Tele2 pakub alumises otsas pakette," rääkis ta.

"Miks ma seda välja toon, ongi ka see, et see ei pruugi olla seotud ainult turuosadega, vaid see võib olla ikkagi ka rohkem tarbijakaitse teema – et meil turul konkurents toimib, sest Tele2 on suutnud pakkuda tänavu aasta alguse seisuga selliseid mobiilsidepakette, mis on täiesti võrreldavad ka lätlaste, leedukatega ja soomlastega ehk madalama hinnaga pakette ja samal ajal Elisa ja Telia paketid on kõrgema hinnaga. See on lihtsalt näide selle kohta, mida siis vaadatakse, kas see vaba konkurents seal turul toimub või ei toimu," selgitas minister.

"Vaba konkurentsi võimaldamine – seal tehakse seda turuanalüüsi põhiselt, vaadatakse, kas on siis vaba konkurents toimumas või ei ole. Ja ma tahaks seda üle rõhutada, et kui kellelgi on vihjeid selle kohta, et on konkurentsiõiguse rikkumisi, siis need tuleks kindlasti konkurentsiametile teada anda," lisas Pakosta.

Pakosta ütles, et praegune Telia hinnapakettide küsimus on pigem TTJA teema ja seda peaks kommenteerima detailsemalt majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, kelle all see tarbijakaitse on.

Keldo ütles ERR-ile, et näeb tarbijate pahameelt, kuid ei ole teemasse süüvinud ega oska seda pikemalt kommenteerida, sest see ei jää tema vastutusalasse.

"Kuna ministeeriumite struktuurimuutustega liikus sideosakond, aga ka konkurentsiamet justiits- ja digiministeeriumi alla, vastutavad selle eest nemad," lisas Keldo.

Telia saatis eelmisel nädalal klientidele teavituse, et aktiveerib neile jaanuari lõpust kuni veebruari keskpaigani kaks korda kiirema internetipaketi. Esimesed 30 päeva saavad kliendid kiiremat internetipaketti kasutada vana paketi hinnaga, kuid seejärel hakkavad tasuma automaatselt suurema paketi tasu, mis on mitu eurot kallim. Nõusolekut seejuures klientidelt ei küsitud.

TTJA algatas aga asja uurimiseks menetluse, leides, et Telia kampaania, mille käigus liidetakse kliendid vaikimisi kiiremale ja kallimale internetipaketile ja teenusest loobumiseks peavad inimesed ise telekomiettevõttega ühendust võtma, riivab tarbijate õigusi.