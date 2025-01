Töönädal lõpeb vesise ilmaga

Reede öö on Eestis pilvine ning lume-, lörtsi- ja vihmasajud levivad saartelt hommikuks Ida-Eestisse. Puhub kagu- ja lõunatuul 5 kuni 10, saartel ja läänerannikul 8 kuni 13, iiliti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.

Hommikul on taevas pilves. Paljudes kohtades sajab vihma ja lörtsi, ida pool ka lund. Puhub kagu- ja lõunatuul 4 kuni 10, saartel edelatuul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +2, saartel kuni +4 kraadi. Mandri-Eestis on teed mitmel pool libedad.

Päeval on taevas valdavalt pilves. Sajab vihma ja lörtsi, ennelõunal Ida-Eestis ka lund. Tuul pöördub kõikjal lõunasse ja edelasse, puhudes 4 kuni 10, saartel ja rannikul iiliti 12 kuni 15 meetrit sekundis. Õhusooja on 0 kuni +4 kraadi. Teedel on jätkuvalt libeduseoht.

Laupäeva ennelõunal sajab Ida-Eestis lund ja lörtsi, Lääne-Eestis vihma. Ilm on tuuline, paiguti tuiskab ning esineb jäidet. Pärastlõunal hakkab taevas selginema ning pühapäev ja esmaspäev tulevad juba peamiselt sajuta. Teisipäeval aga pilvisus taas tiheneb ning mitmel pool on vihma oodata. Õhutemperatuur püsib valdavalt ikka plusspoolel.