Kiviselg: Põhja-Korea võib enne suve saata Venemaale uued üksused

Kuivõrd peamiselt Kurski oblastis võitlevatest Põhja-Korea sõduritest on juba mitu tuhat surnute või vigastatutena kaotatud, on teateid, et Põhja-Korea saadab enne suve Venemaale appi uue hulga sõdureid, ütles kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg.

Kiviselg märkis reedeses kaitseväe ülevaates, et Vene väed pole seni suutnud Kurski oblastist Ukraina vägesid välja tõrjuda ning et ukrainlaste käes on endiselt umbes pool algselt vallutatud territooriumist. "Selle territooriumi äärealadel käib võitlus, kus Vene väed pole märkimisväärset edu saavutanud," lausus ta.

Ukraina hoiab endiselt Kurski oblastis enda käes sealset suurimat asulast ja olulist ja logistilist sõlmpunkti Sudžat, lisas Kiviselg.

Põhja-Korea sõdurite hulgas, kes Vene vägede poolel Kurski oblastis võitlevad, ulatuvad kaotused mitme tuhandeni. Kiviselg märkis, et kui Põhja-Korea eesmärgiks on kohalolu sõjapiirkonnas säilitada, on vaja hakata sõdureid roteerima.

"Ja sel nädalal ongi tulnud teated, et Põhja-Korea kavatseb saata enne suve uue koguse sõdureid. Pole teada, mis on nende täpne eesmärk, kas uute üksuste toomine tervikuna või kaotuste väljavahetamine juba lahingutes olnud üksustes . Selles toob tulevik selgust," lausus Kiviselg.

Ukrainas on sõjategevus viimase nädala jooksul olnud sarnane eelmistele nädalatele ning kõige raskemad lahingud käivad endiselt Donetski oblastis, eelkõige Toretski, Pokrovski ja Velõka Novosilka juures, ütles Kiviselg, lisades et Vene väed on taktikalisi edenemisi kogu rindel.

"Kõige kriitilisem on praegu olukord Toretskis ja Velõka Novosilkas," ütles ta.

Toretskis on Vene vägedel vallutamata veel vaid üks kirdes oled linnaosa, kuid seegi on Vene vägede kaudtule löögi ulatuses.

Velõka Novossilka juures on tekkinud Ukraina vägedele ümberpiiramise oht, mistõttu on ukrainlased tõenäoliselt sunnitud seal lähipäevil taanduma," ütles Kiviselg.

Kõige rohkem lahingkontakte toimub aga Pokrovski asula juures. "Asula on Ukraina relvajõudude poolt hästi kindlustatud ja ka selle lähiümbrus, mistõttu Vene väed püüavad asulast mööda minna ja avaldada survet Ukraina üksustele, tekitades ohtu ümberpiiramiseks," lausus Kiviselg.

Ukraina on jätkanud süvalöökide andmist Venemaale ja peamisteks sihtmärkideks on olnud lahingmoona rajatised, -tehased ja -laod, samuti kütuserajatised," lisas ta.