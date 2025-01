Pühapäeval jätkub sajune ilm

Saabuval ööl sajab vihma, Ida-Eestis sekka lörtsi, pärast keskööd pilvisus ja sadu hõrenevad. Kohati on udu. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.

Hommik on lääne pool vahelduva pilvisusega, ida pool pilves ja sajuta. Kohati veel udutab. Tuul puhub edelast ja lõunast 3 kuni 9, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 5 kraadi.

Ennelõuna pilvkattesse muutusi ei too. Endiselt on lääne pool vahelduv pilvisus, ida pool pilvine, Kagu-Eestis on kohati udu. Pärastlõunal pilvisus tiheneb ja sajuala laieneb lõunapiirilt kirdesse. Sajab vihma, õhtul ka lörtsi. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Sooja on 2 kuni 5 kraadi.