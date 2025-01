Erakonnad panustavad KOV-i valimiste kampaanias senisest enam sotsiaalmeediale

Reformierakonna peasekretäri Timo Suslov sõnul eelistab valija praktilisi kampaaniaesemeid ja leiab viimase info trükiste asemel näiteks sotsiaalmeediast.

"On Facebook, on Instagram. Mõni platvorm on veel, aga baas on Instagram ja Facebook, kus inimesed meie tegemistest informatsiooni leiavad," ütles ta.

Kui Reformierakond ei kavatse kampaaniat Tiktokis teha, siis näiteks Eesti 200 seda ei välista.

"Erakonnad tervikuna ikkagi teevad oma reklaami seal ja on pildis. Minu andmetel ka minu kolleegid on Tiktokis reklaami teinud. Eesmärgipäraselt suurelt ei tehta, aga vähesel määral ka seal," rääkis Eesti 200 aseesimees Aleksei Jašin.

Opositsiooni kuuluv Isamaa on juba välikampaaniaga alustanud, ütles erakonna aseesimees Riina Solman. Tema sõnul on Isamaa jaoks otsesuhtlemine valijaga kõige tähtsam.

"Sotsiaalmeedias peab kindlasti olema ja see ei ole ka nii kulukas. Kuid ainult sotsiaalmeedia peale loota ei saa ja mina isiklikult ja Isamaa erakonnaga oleme näinud, et tuleb ikkagi inimestega kohtuda, tuleb nende mured ära kuulata," selgitas Solman.

Tiktoki asjus ei ole Isamaa oma kandidaatidele praegu reegleid kehtestanud.

Kohtumisi valijatega on alustanud ka sotsiaaldemokraadid, kes panustavad nii väli- ja meediareklaamile kui ka sotsiaalmeediale.

"Alates füüsilistest materjalidest ja tänaval olemisest kuni meediani. Aga sotsiaalmeedial on väga oluline roll ja üha tähtsamaks muutub ja nende kanalite seas ka Tiktok," selgitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige Natalie Mets.

Keskerakonnal on aastate jooksul kogunenud valimisreklaamist näiteid. Sügisesteks valimisteks neid veel pole. Erakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et kampaanias on sõnum rahast tähtsam.

"Keskerakonna tugev külg on otsekontaktid ja me suhtleme inimestega juba praegu, sealhulgas tänavatel. Loomulikult, sotsiaalmeedia on abiks ja meie lähtume sellest, et inimestel juba arusaam on olemas," rääkis Kõlvart.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) aseesimees Siim Pohlak ütles, et nii nagu teisedki erakonnad valmib ka EKRE valiminimekiri ning käib valimiseelarve tegemine.

Kõik erakonnad lubasid aktiivset välikampaaniat alustada kevadel.