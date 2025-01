Pakosta: Läänemets ei saa aru, kuidas sideturg toimib

Siseminister Lauri Läänemets viskas eelmisel neljapäeval valitsuse pressikonverentsil üles mõtte, et võibolla tuleks riigil Telia käest suurem baasvõrk ära võtta, mille järel oleksid konkurentsitingimused Eestis paremad.

"Kolleeg Läänemets ei saanud nüüd jälle aru sellest, kuidas sideturg toimib. Üle terve Euroopa Liidu on see regulatsioon, et kui sul on kaabel, pead sa kõiki sinna ligi laskma. Jah, sa tohid küsida kaabli kasutuse rendi hinda teiste pakkujate käest. Need hinnad on läinud igal aastal madalamaks. Selle taga konkurents küll kinni pole," kommenteeris Pakosta esmaspäeval "Terevisioonis" oma valitsuspartneri esimehe arvamust.

Küsimusele, miks ei saa tekitada sarnast olukorda kui elektriturul, kus Elering pakub baasvõrku, vastas Pakosta, et sides on juba 1990-ndatel tehtud otsus, et Eestis on sidevõrke arendanud üksnes erafirmad.

"Kui me leiame, et meil ei ole maksumaksja rahaga mitte midagi muud teha, kui need võrgud riigile tagasi osta või õigemini, tehtud investeeringud riigile osta, siis seda võib muidugi arutada. Ma ei näe küll riigieelarves seda rahasummat praegu," sõnas justiits- ja digiminister.

Pakosta ütles, et turul konkurentsi jälgimise järelevalvega tegeleb konkurentsiamet, tarbijakaitsega tegeleb tarbijakaitseamet ja inimestel endil on praegu võimalik end kohe kaitsta sellega, et ta läheb teise teenusepakkuja juurde.

"Mina väga soovitan neid võrdlusi võtta ja vaadata. Omalt poolt poliitiliselt me tahame tuua alla selle aja, mis on ühelt teenusepakkujalt teise juurde minekuks. See võiks toimida veel kiiremini kui mobiilipaketi vahetus, sest siis ei jõuaks olemasolev teenusepakkuja teha sulle uut madalamat hinda, vaid ta peaks kohe pakkuma madalamaid hindasid. Et me ei kiusaks inimesi sellega, et nad peavad kogu aeg pakkumisi võtma," sõnas Pakosta.

Praegu soovitas Pakosta pakkumisi küsida kaks korda aastas, sest tegelik turuhind on tema sõnul see madalam hind, mida kliendile siis pakutakse.

Telia sai eelmisel nädalal palju tähelepanu ja kriitikat klientidele vaikimisi kiirema ja kallima internetipaketiga liitmise tõttu.

SDE esimees, siseminister Lauri Läänemets võttis ise neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil teema üles, et selline käitumine, eriti veel poolmonopoolses seisus ettevõtte poolt pole kindlasti rahuldav ja tema arvates vajab oluliselt tugevat tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveameti tegutsemist.

"Tuleb leida need lahendused, kuidas neid ettevõtteid korrale kutsuda, sellepärast, et küsimus on ausas konkurentsis, küsimus on ettevõtluses ja küsimus lõpuks selles, et eestlased ei ole mingisugused talupojad, kes peavad lihtsalt kümnist maksma mõnele võõrettevõttele. Ausat konkurentsi me siin ei näe," lisas ta.

"Ja tegelikult tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveamet (TTJA) peaks korra üle vaatama ka selle, et Telia puhul on mõnes mõttes poolmonopoolne seisund, et nad omavad oluliselt rohkem sidevõrke kui teised ettevõtted. Me näeme, et siin võib olla probleeme. See küsimus tuleks üle vaadata ja kaaluda, kas need võrgud tuleks sellest ettevõttest eraldada," lausus Läänemets.