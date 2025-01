Valge Maja üritab lahkumispaketi abil USA riigisektorit koomale tõmmata

USA personalihaldusbüroo saatis ligi kahele miljonile föderaalametnikule kirja. Valge Maja andis nii teada, et ametnikel on kuni 6. veebruarini aega valida, kas võtta pakkumine vastu või naasta täiskohaga tööle.

"Kui nad ei taha kontoris töötada ega panustada Ameerika taas suureks tegemisse, võivad nad vabalt valida teistsuguse töökoha ning Trumpi administratsioon maksab väga helde 8-kuulise tasu," teatas Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt.

Kui ametnikud pakkumise vastu võtavad, makstakse neile palka kuni 30. septembrini. Trumpi administratsioon andis aga märku, et isegi need ametnikud, kes jäävad tööle edasi, võivad lõpuks siiski saada koondamisteate.

Valge Maja kirja sisu ja toon sarnaneb sõnumile, mille saatis multimiljardär Elon Musk 2022. aastal Twitteri töötajatele. Trumpi liitlane ja maailma rikkaim mees juhib nüüd valitsuse tõhususe ametkonda ning Musk lubas juba varem, et hakkab otsustavalt vähendama USA riigiasutustes lokkavat bürokraatiat.

Valge Maja eeldab nüüd, et ligi 5-10 protsenti föderaaltöötajatest paneb ameti maha ning muudatused annavad aastas kokkuhoiuks ligi 100 miljardit dollarit. Valge Maja ametnikud ei täpsustanud, kuidas nad sellise hinnanguni jõudsid.

Kriitikud on seadnud Valge Maja viimase pakkumise kahtluse alla ning demokraadist senaator Tim Kaine hoiatas ametnikke pakkumise eest. Virginia osariigi (samas piirkonnas asub Washington) senaator Kaine esindab kümneid tuhandeid föderaaltöötajaid ning ütles, et Trump võib lõpuks pakkumisest lihtsalt taganeda, vahendas The Wall Street Journal.

Mõttekoja Pew Research poolt läbi viidud uuring näitas, et föderaalvalitsuses tööab umbes 2,4 miljonit inimest, kui kaitseministeerium ja postiteenistus välja arvata. Sõjaväe- ja postiametnikud pakkumist ka ei saanud, erand tehti veel julgeolekutöötajatele.

Välisministeerium ametnikele jäi seetõttu ebaselgeks, kas erand kehtib ka neile. Kiri polnud konkreetne ning sajad ametnikud jäid mõtlema, kas nad võivad pakkumise vastu võtta.

"See on nii segane," ütles üks välisministeeriumi ametnik ajalehele The Wall Street Journal.

Trump lubas juba valimiskampaania ajal järjepidevalt, et kärbib kulutusi ning viimane pakkumine on osa nendest jõupingutustest. Trumpi administratsioon on võtnud nüüd veel sihikule mitmekesisust, võrdsust ja kaasamist edendavad programmid (DEI). Valge Maja astub juba samme DEI osakondade sulgemiseks.

Hiljuti selgus veel, et Trumpi administratsioon käskis külmutada kümnete miljardite dollarite ulatuses föderaaltoetusi ning muid finantsabiprogramme. Trumpi administratsiooni teatel kasutatakse föderaalseid vahendeid vasakpoolse ideoloogia edendamiseks ning Valge Maja tahab maksumaksja raha raiskamise lõpetamise sildi all need programmid lõpetada.

Samas selline külmutamine võib põhjustada ulatuslikke häireid meditsiiniuuringutes, haridusprogrammides ja tervishoiuteenustes. Teisipäeval selgus, et kohtunik blokeeris Valge Maja korralduse.