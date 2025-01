ERR Brüsselis: von der Leyeni sõnul roheleppest ei taganeta

Tutvustades oma nägemust Euroopa majanduse turgutamiseks, rääkis von der Leyen innovatsiooni toetamisest.

"Euroopa majapidamistel koguneb aastaga 1,3 triljonit sääste võrreldes vaid 800 miljardiga Ameerika Ühendriikides. Meil on puudu efektiivsest rahaturust, mis need säästud investeeringuteks muudaks," ütles von der Leyen.

Lisaks plaanitakse seaduste lihtsustamist.

"Meie eesmärk on komisjoni ametiaja lõpuks esitada ettepanekud, mille abil saaks ettevõtted säästa 37 miljardit eurot aastas," lausus von der Leyen.

Komisjon panustab ka uutele tehnoloogiatele, nagu tehisaru, biotehnoloogia ja kvantarvutid, kuid selleks kavandatakse uusi seadusi.

"Komisjoni raport on veidi skisofreeniline. See tunnistab, et on liiga palju regulatsiooni ja seda soovitakse vähendada. Teisalt, kuna komisjonil ei ole palju raha ja otsest kontrolli innovatsiooni üle, siis parim, mis enda arvates saavad innovatsiooni toetamiseks teha, on uutes valdkondades seadusi kirjutada," leidis mõttekoja Bruegel direktor Jeromin Zettelmeyer.

Sarnaselt sellele, mida ütles möödunud nädalal Poola peaminister Donald Tusk, viitas von der Leyen energiahindadele.

"Me peame tegelema liiga kõrge energiahinnaga Euroopa Liidus," ütles ta

Von der Leyen rõhutas aga, et roheleppest ei taganeta.

"Ma tahan selgelt öelda, et Euroopa Liit püsib roheleppe seatud kursil. Selles ei ole küsimustki," ütles ta.

"Ma olen osaliselt sellega nõus, sest meil ei ole väga head alternatiivi. Trump võib Ameerika Ühendriikides öelda, et unustame rohepöörde ja panustame palju fossiilsele kütusele. Meil ei ole seda varianti Euroopa Liidus, meil ei ole fossiilseid kütuseid," lausus Zettelmeyer.

Ehk komisjon loodab jätkata rohepöördega, aga ilma arutu bürokraatiata.

"Lihtsalt pole vaja teha nii palju lolle asju, mis ettevõtetele kalliks maksma lähevad, aga lõpuks ei anna väga palju. See on see, mida komisjon proovib teha. On ka teine lähenemine, mis ütleb, et ärme ole roheleppega nii ambitsioonikad. Komisjon seda ei poolda. See on võimalik konflikti koht osa liikmesriikidega," märkis Zettelmeyer.