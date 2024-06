Maailma Terviseorganisatsioon: noorte tervisekäitumist mõjutab pere majanduslik seis

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) avaldatud raportist selgus, et noorte tervisekäitumise üheks peamiseks põhjuseks on pere majanduslik toimetulek. Uuring väidab, et kehvemas majanduslikus seisus perede lapsed liiguvad vähem ja söövad vähem tervislikku toitu.

Kas inimene haarab vahepalaks midagi puuviljaletist või krõpsupaki, sõltub suuresti lapsepõlveharjumustest. Ehkki tundub, et tervislikke eluviise propageeritakse Eestis enam kui küll, näitavad faktid, et kasvõi tervisliku toitumise teemal on arenguruumi veel küllaga. Siinkohal saab ka riik veel palju ära teha.

Terviseminister Riina Sikkuti (SDE) sõnul tuleks laste koolitoitu rohkem rahastada, et see oleks kohalik ja tervislik. Samuti peaks Sikkuti sõnul olema toit lastele paremini kättesaadavam. Tema sõnul peaks lastele olema võimaldatud ka hommikueine ning pikkade koolipäevade puhul ka pärastlõunane eine.

"Kui ka vanemate teadmisi parandada, et laste elukeskkond ja need reeglid, mis lastele kodus kehtestatakse, on sellised," lisas Sikkut.

Viimase kümne aastaga on Eesti noorte vaimse ja füüsilise tervise probleemid kasvanud.

Sikkut nõustub, et noorte tervisekäitumist mõjutab tema kasvukeskkond ja ümbruskond.

"Teaduslik teadmine on jõudnud sinnamaale, et väga tugevalt määravad sotsiaalmajandusliku taustaga seotud tegurid ja see on küll koht riigil sekkumiseks. Meie teadliku poliitikana Eestis oleme seda veel vähe teinud," ütles Sikkut.

Tervise Arengu Instituudi (TAI) teadur Leila Oja möönis, et ehkki taskuraha suurus sõltub vanemate rahakotist, langetavad valikuid noored ise. "Teadmised peaks ju noortel justkui olemas olema, küsimus on ainult nende teadmiste rakendamises igapäevaelus," lisas ta.