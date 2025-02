Pühapäeval sajab mitmel pool lund või lörtsi

Pühapäeva öösel on Eesti idaosas taevas pilves, samas lääne pool esineb ka selgimisi. Öö hakul olulist sadu oodata pole, ent pärast südaööd langeb mitmel pool lund, rannikul ka lörtsi. Tuul puhub loodest ja põhjast 2 kuni 7, saartel ja rannikul kuni 10, iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, läänerannikul kuni +2 kraadi.

Pühapäeva hommikul on taevas enamasti pilves. Mitmel pool sajab nõrka lund, saartel ka lörtsi. Puhub loode- ja põhjatuul 2 kuni 8, rannikul iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Termomeetrinäit püsib ikka vahemikus -3 kuni +2 kraadi.

Ka päev on pilvine. Mitmel pool sajab lund, saartel ka lörtsi ning tihedam on sadu just Ida-Eestis. Puhub loode- ja põhjatuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 13 meetrit sekundi. Õhutemperatuur jääb vahemikku -1 kuni +2 kraadi.

Uus nädal algab üpriski talviselt. Taevas on pilves ning sajab lund, vaid teisipäeval saartel ka lörtsi. Külma on keskmiselt 3, teisipäeval 4 kraadi.

Kolmapäeval esineb juba üksikuid selgimisi. Kuna keskmine temperatuur tõuseb taas plusspoolele, tulevad ka sajud alla nii lume, lörtsi kui ka vihmana. Sarnaselt sajune, kuid veidi jahedam tuleb ka neljapäev.