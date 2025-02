Tallinnas Pelgurannas pole üksmeelt plaanitava trammiliini suhtes

Tallinna plaanitav trammitee Pelguranda on mitmed kohalikud muretsema pannud. Nendega on liitunud ka opositsioonilise Keskerakonna poliitikud. Praegune linnavõim ütleb, et kogu projekt on eelmise ehk Keskerakonna juhitud linnavalitsuse algatatud.

Pelguranna tramm hakkab plaani järgi sõitma mööda Puhangu tänavat ja selle lõpp-peatus on Stroomi rannas.

"Suviti on bussid nii täis rahvast ja siis oleks trammiliin ja see oleks hästi vahva. Tooks palju rohkem inimesi randa ja oleks palju mõnusam liikuda," leidis Pelgulinna elanik Velda.

"Seal on tänav nii kitsas ja käia siis on peaaegu võimatu. Kitsas on ju. Eks ikka tuleb müra ka muidugi, juba ehitamisega," ütles samuti Pelgulinnas elav Tiiu.

Pelguranna trammitee plaanitav marsruut pole tekitanud eriarvamusi mitte ainult kohalike, vaid ka endise ja praeguse Tallinna linnapea vahel. Aasta tagasi ametist lahkuma sunnitud Mihhail Kõlvart ütleb, et kuigi Pelguranna trammiteed arutati juba Keskerakonna ja sotside võimuliidus, siis toona kindlat marsruuti ei kinnitatud ja veel jaanuaris oli laual kolm erinevat võimalust.

"Märtsis Keskerakond oli kukutatud Tallinnast võimult ja siis tulid ka otsused. Siis kui me seda arutasime sotsidega, siis mina isiklikult, ja mina mäletan seda täpselt, ütlesin, et Puhangu tänava kaudu meie koridori ei aktsepteeri," ütles endine linnapea Mihhail Kõlvart (Keskerakond).

"See on selline hale populism, mida on ausalt öeldes päris raske ka kommenteerida. Paar kuud tagasi Keskerakond võitles iseenda projekteeritud rattaraja vastu. Nüüd siis võideldakse iseenda käivitatud trammiprojekti vastu. On avalik informatsioon, millega igaüks võib tutvuda, Putukaväila tänane ehitusprojekt, mida hetkel realiseeritakse. See projekt sai valmis kevadel 2023, kui linnapea oli Mihhail Kõlvart ja seal on selgelt näha, et tramm kulgeb mööda Puhangu tänavat," lausus praegune linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE).

Ossinovski sõnul paluti esialgu analüüsida ka marsruuti, kus tramm pööraks ümber Kolde puiesteel. Tulemusest aga selgus, et see poleks tõhus, mistõttu otsustas toonane linnavalitsus liikuda edasi Puhangu tänava plaaniga. Ossinovski lisas, et kohalike elanikega otsitakse lahendusi edasi, alates parimast trammi ümberpöördekohast kuni müra vähendamise võimalusteni.

Tallinna tehnikaülikooli emeriitprofessror Dago Antov leiab, et trammiliin on piirkonnale ülioluline, sest mõne aasta taguse liikuvusuuringu järgi võib aina kasvavast Põhja-Tallinnast olla tulevikus äärmiselt raske välja saada.

"Kui me vaatame täna, siis Sõle tänav on väga tõsiselt autodega koormatud. Sõle ja Paldiski tänava ristmik ei lase väga palju läbi, Taksopark samuti, ja teised on juba suhteliselt väikesed tänavad, mis kesklinna poole viivad. Loogiline järeldus tollel hetkel oligi see, et mingisugune täiendav ühistransport on igal juhul vajalik," ütles Antov.

Pelguranna tramm peaks sõitma hakkama 2029. aastal. Trammiliini ehitamine läheb maksma 28 miljonit eurot.