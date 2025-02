Rootsis sai täiskasvanute koolis toimunud tulistamises kümmekond inimest surma

Rootsis asuvas Örebro linnas toimus täiskasvanute jaoks mõeldud õppeasutuses tulistamine ning politsei teatas teisipäeva õhtul, et surma sai kümmekond inimest. Peaminister Ulf Kristersson teatas teisipäeva õhtul, et tegemist on Rootsi ajaloo rängima massitulistamisega.

Rootsi keskosas asuv Örebro paikneb umbes 200 kilomeetrit Stockholmist lääne pool. Piirkonnas käib suur politseioperatsioon, sündmuskohale saabus ka kiirabi.

Politsei teatas alguses, et tulistamises sai viga vähemalt viis inimest. Hiljem teatas Rootsi meedia, et tulistamises hukkus mitu inimest. Politsei andis hiljem ka pressikonverentsi ning teatas, et hukkus kümmekond inimest, vahendas SVT.

"Umbes kümme inimest sai täna surma," ütles teisipäeva õhtul Örebro politseiülem Roberto Eid Forest meediale.

Tulistamisest tingitud kahju on nii suur, et politsei ei saa hetkel täpset vigastatute ja hukkunute arvu välja tuua.

Politsei eeldab, et kahtlustatav oli üks hukkunutest. Politsei ei välista, et juhtumiga võis olla seotud mitu inimest, kuid eeldab praegu, et kahtlustatav tegutses üksi.

Örebro piirkonna haiglapiirkonna juht ütles, et Örebro ülikooli haiglasse on viidud vähemalt kuus inimest. Vigastatud on täiskasvanueas inimesed.

Ründaja motiiv pole veel teada. Rootsi meedia teatel kahtlustatakse tulistamises 35-aastast meest.

Rootsi kuninglik perekond avaldas kaastunnet hukkunute lähedastele. Peaminister Ulf Kristerssoni sõnul on tegu Rootsi jaoks musta päevaga.

Kristersson ütles õhtul toimunud pressikonverentsil, et teisipäevane koolitulistamine on Rootsi ajaloo rängim massitulistamine.

"Täna juhtunu ulatust on raske mõista. Oleme saanud politseilt teate, et Örebros toimunud koolitulistamises on hukkunud kümmekond inimest ja mitu inimest on saanud vigastada. Oleme näinud jõhkrat surmavat vägivalda täiesti süütute inimeste vastu. Tegemist on Rootsi ajaloo halvima massitulistamisega," teatas Kristersson.

Kristersson kutsus avalikkust üles andma politseile aega ja ruumi, et võimud saaksid juhtunu välja selgitada.

Campus Risbergska nimelises koolis pakutakse põhi- ja keskkooli kursuseid, aga ka rootsi keele tunde immigrantidele ja kutseõpet. Seal käivad üle 20-aastased õpilased.

Rootsi meedia teatas, et sündmuskoha läheduses olnud inimeste teatel oli kuulda, et tulistamine toimus automaatrelvast. Politsei kutsus inimesi üles püsima siseruumides.

Kahtlustatakse mõrvakatset, süütamist ja rasket tulirelvakuritegu. Politsei andis Eesti aja järgi kell 16.30 ka pressikonverentsi ning teatas, et tahab uurimise käigus välja selgitada tulistamise motiivi.