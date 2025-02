Trump keelas transsoolistel naistespordis osalemise

"Selle täidesaatva korraldusega on sõda naiste spordi vastu lõppenud," ütles Trump.

Korralduse allkirjastamise ajal seisid Trumpi selja taga kümned naised ja tüdrukud.

USA raadioringhääling NPR kirjutab, et Trump lubas juba valimiskampaania ajal, et keelab transsoolistel naistel naistespordis osalemise.

Trump ja tema toetajad on öelnud, et transsoolistel naistel on teiste naissoost sportlaste ees ebaõiglane eelis. Valimiskampaania ajal lubaski Trump, et hakkab kaitsma naiste võistlusklasse ning rakendas selle teema siis ka valimisvankri ette.

Samas viimase keelu kriitikud leiavad, et libainformatsiooni tõttu on teema üle paisutatud ning transsoolised sportlased moodustavad kõikidest sportlastest väga väikese vähemuse.

Vähemuste õiguste ees seisev mittetulundusühing Athlete Ally avaldas noortele transsoolistele sportlastele kaastunnet, vahendas The Guardian.

"Oleme teadnud pikka aega, et tõenäoliselt see päev saabub, kuna see administratsioon jätkab keerulistele probleemidele lihtsate lahenduste otsimist, mille tulemuseks on sageli vaenulikkus meie riigi kõige marginaliseeritumate kogukondade suhtes," teatas Athlete Ally.