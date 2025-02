USA välisminister ei osale LAV-is toimuval G20 kohtumisel

Lõuna-Aafrikas Johannesburgis toimub 20.-21. veebruaril G20 riikide välisministrite kohtumine, kuna riik on 2024. aasta detsembrist kuni 2025. aasta novembrini G20 eesistujariik.

Tuleva kohtumise kohal ripub aga tume vari, kuna Trump jõudis järeldusele, et LAV-i võimud konfiskeerivad ebaõiglasel viisil maad ning süüdistas sealseid ametivõime teatud inimrühmade väga halvas kohtlemises.

LAV-i võimud on süüdistusi eitanud, kuid ka USA välisminister teatas, et riik tegeleb väga halbade asjadega.

"LAV teeb väga halbu asju. Eraomandi sundvõõrandamine. G20 kasutamine solidaarsuse, võrdõiguslikkuse ja jätkusuutlikkuse edendamiseks. Ehk teisisõnu: DEI ja kliimamuutused," ütles Rubio.

LAV-i välisministeerium teatas seejärel, et riigis ei toimu maa sundvõõrandamist.

Lisaks Trumpile ja Rubiole leiab ka maailma rikkaim mees ja vabariiklaste suurrahastaja Elon Musk, et LAV-is tehakse halbu asju. Ta ka otseseid tõendeid ei toonud.

Maaga seotud küsimus tekitab riigis endiselt pingeid. Kolm neljandikku põllumaast kuulub valgetele maaomanikele, samas nad moodustavad LAV-i elanikkonnast umbes kaheksa protsenti. Valged maaomanikud hankisid oma põllumaa apartheidi ajal, mil tuhanded mittevalged perekonnad aeti sunniviisiliselt oma maalt välja.

Väidetavalt kirjutas osaliselt just seetõttu LAVI-i president Cyril Ramaphosa eelmisel kuul alla seadusele, mis lubab maa konfiskeerida, kui valitsus eeldab, et see on õigustatud ja õiglane ning teenib avalikkuse huve.

Samal ajal saadab Trumpi administratsioon USA-s laiali mitmekesisust, võrdsust ja kaasamist edendavaid programme (DEI). DEI toetajad leiavad, et sellised programmid võitlevad sotsiaalse õigluse eest. Vabariiklased leiavad samas, et sellised programmid pärsivad ühiskonnas meritokraatia levikut.