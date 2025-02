Tallinna Taksopargi liiklussõlm võib saada ringristmiku

Tallinnal on valminud esialgsed kavandid linna ühe suurima, Kristiine liiklussõlme ümberehituseks. Ühe ideena on välja käidud Taksopargi ristmiku ümberehitamine ringristmikuks. Liiklussõlme eskiisprojekt võib valmida selle aasta lõpuks.

Tallinna linnaplaneerimise amet on asunud tutvustama esialgset Kristiine liiklussõlme uut lahendust, kus sõlme rajataks ringristmik, ühistransport viidaks Tulika tänavalt Madara tänavale ning praegu Kristiine keskuse kõrval asuva bensiinijaama asemele tuleks haljasala.

Osa plaanist on trammiliini toomine Kristiinesse. Tramm hakkaks sõitma keset Endla tänavat ning peatuste jaoks rajatakse tänava keskele 4,5 meetri laiused ooteplatvormid.

Kogu projekti suur eesmärk on siduda Kristiine sõlmes kogu ühistransport ehk buss-tramm-troll-rong ning plaanis on tuua kõik peatused Kristiine keskuse ette, kus hakkakski paiknema peatuste platvorm. Praegu on eri peatused üle liiklussõlme laiali pillutud ning ühest peatusest teise jõudmine võib jalakäijale olla korralik ettevõtmine.

"See nõuab väga suurte küsimuste lahendamist. Kristiine keskuse ümbrus on juba praegu väga oluline sõlmpunkt. Sinna tulevad kokku Õismäe, Mustamäe, Kopli, Kesklinn, tegelikult ka Nõmme ja kõik rongiliinid, aga ka kaugbussiliinid. Ja ülesanne, mida me lahendame, ongi, kuidas seda saaks kõige mugavamalt korraldada ja peatusi ja erinevaid transpordiliike kokku tuua. Perspektiivis ka trammid, sest me soovime Liivalaia trammi projekteerida kuni Kristiine keskuseni," ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Madle Lippus.

Kui ehituseks läheb, juhtub see tõenäoliselt etappides, sest projekt on suur ja näiteks rongipeatuste nihutamine Kristiine keskusele lähemalt nõuab koostööd riigi ja eelkõige Eesti Raudteega, ütles Lippus. "Linna enda ühistranspordi peatuste kokkutoomine Kristiine keskuse juurde on ka kindlasti väga suur muutus ja nõuab ümberehitamist, aga need otsused saame me linnavalitsuse sees ära teha," lisas ta.

Rongide puhul, kui tulevikus hakkaks käima ka linnasiseses liinid, võib juhtuda, et osa ringide lõpp-peatus saabki olema Kristiine, sest Balti jaama laiendada pole võimalik.

Taksopargi ristmikult võivad kaduda foorid ja asemel tulla ringristmik

Tuleviku ümberehitused ei mõjuta ainult ühistransporti, vaid kogu liiklust. Üks suur idee on mitut linnaosa ühendavalt Taksopargi ristmikult kaotada foorid ja rajada sinna ringristmik. Plaani üheks põhjuseks on trammid, mis saaksid tulevikus seal ümber pöörata.

"See on üks võimalus, meil mingit otsust selles osas ei ole. Me peame Taksopargi ristmiku ümbermõtestamisel arvestama sellega, et kui seal osutub vajalikuks trammi ümber pööramine, siis kuidas seda teha. Aga selle ristmiku läbilaskvuse potentsiaal peab olema ka muu ühistranspordi ja sõiduautode mõttes võimalikult hästi ära kasutatud. Ristmiku variante on erinevaid ja me kaalume neid praegu," lausus Lippus.

Teine suurem muutus puudutaks Kristiine ja Põhja-Tallinna vahel liikuvat ühistransporti, mis idee järgi suunatakse Tulika tänavalt Madara tänavale. Lippuse sõnul pole ka see plaan lõplik ning täit selgust pole.

"Mõte on tõukunud sellest, et kui kõik peatused tuua Kristiine keskuse ette, siis kuidas oleks kõige optimaalsemalt lahendatud ühistranspordi logistika. Ning kaalutud on ka pööramist Madarasse," ütles ta.

Kui peatused – sealhulgas rongipeatus, mis hakkaks asetsema Tehnika ja Endla tänava ristumiskohas – hakkavad tulevikus keskuse ümber paiknema, kaob sealt ka praegune Circle K tankla ning sinna rajatakse haljasala, kus saavad liikuda ka jalakäijad. Kuidas peatused Kristiine keskuse juures paiknema hakkavad, saab selgeks koostöös keskusega, ütles Lippus.

Ehitus ei alga enne 2028. aastat

Praegu on need plaanid kirjas esialgses eskiisprojektis. Kuigi linnaplaneerimisamet ütles Kristiine linnaosakogule eskiisi tutvustades, et lõplik eskiisprojekt peaks valmis saama aasta lõpuks, märkis Lippus, et see ei pruugi täpselt nii minna.

"Praegu on toimunud linnaametite vaheline koostöö, mis jätkub. Ja linnavalitsuse tasandil alles hakkame seda arutama ja sellist kindlat (ajakava) plaani praegu pole. Seal on palju ettenägematust. Meie soov on kindlasti sellega tempokalt edasi liikuda, sest tegemist on olulise sõlmega, mis kindlasti vajab ära lahendamist," ütles Lippus.

Küsimusele, millal võiksid esimese etapi tööd alata, vastas abilinnapea, et suure tõenäosusega see enne 2028. aastat ei juhtu.

Kui palju liiklussõlme ümberehitustööd võiksid maksma minna, linn veel kalkuleerinud pole.

"See on suuremahuline projekt ning ehitustööde etapeerimine ilmselt osutub vajalikuks. Kui sinna õnnestub mingeid välisvahendeid kaasata, on eriti hea. Aga ei ole nii kaugele jõudnud oma plaanidega, et oskaks seda täpselt kommenteerida," lausus Lippus.