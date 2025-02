USA erisaadik Kellogg teatas, et ei esitle Münchenis Ukraina rahuplaani

USA erisaadik Keith Kellogg teatas, et ta ei esitle Müncheni julgeolekukonverentsil rahuplaani täiemahuliseks sõja lõpetamiseks. Väljaanne Bloomberg teatas varasemalt, et Kellogil on kavas plaani sõja lõpetamiseks tutvustada 14.–16. veebruaril toimuval konverentsil.