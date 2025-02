Sõja 1083. päev: Ukraina korraldas õhurünnaku Krasnodari krai naftarajatistele

Oluline esmaspäeval, 10. veebruaril kell 22.55:

- Ukraina korraldas õhurünnaku Krasnodari krai naftarajatistele;

- Šmõhal ja Tusk rääkisid kaitsekoostöö teemadel;

- Ukraina teatas 61 Vene ründedrooni allatulistamisest;

- Moskva teatas 15 Ukraina drooni allatulistamisest kuues oblastis;

- USA asepresident Vance kohtub Zelenskiga;

- ISW: Põhja-Korea kasutab sõda Ukrainas katsepolügoonina;

- USA ootab Ukraina julgeoleku tagamist Euroopalt;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1170 sõdurit.

Šmõhal ja Tusk rääkisid kaitsekoostöö teemadel

Ukraina peaminister Denõss Šmõhal ja Poola valitsusjuht Donald Tusk pidasid esmaspäeval vestluse, mille käigus arutati kahe riigi koostööd kaitsesektoris ja logistika tõhustamist, vahendas uudistekanal Ukrinform.

"Mul oli sisuline vestlus Poola peaministri Donald Tuskiga. Arutasime meie riikide koostööd olulistes valdkondades ehk eelkõige kaitsesektoris ja logistika tõhustamises. Tänasin Poolat 46. sõjalise abipaketi eest," ütles Šmõhal.

"Piiriületuspunktide kaasajastamine ühispiiril viidi läbi muu hulgas USA Rahvusvahelise Arengu Agentuuri (USAID) toel. Leppisime Donald Tuskiga kokku piiritaristu edasise arengu soodustamises ja eelkõige Euroopa Investeerimispanga kaasamisel," rääkis Ukraina valitsusjuht.

Šmõhal märkis, et Poola Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal loodab Ukraina teha olulisi edusamme oma suhete süvendamisel ühendusega.

Samuti avaldas peaminister tänu Poolale vankumatu toetuse eest Ukrainale täiemahulise sõja ajal Venemaaga.

Ukrinformi andmetel allkirjastasid ettevõtted Ukroborinprom ja Poola PGZ koostöömemorandumi laskemoona tootmise ja sõjavarustuse hooldamise vallas.

Ukraina korraldas õhurünnaku Krasnodari krai naftarajatistele

Venemaa sotsiaalmeediakanalites levivate teadete kohaselt, kõlasid Afipskis ja Kubani Slavjanskis asuvates naftatöötlemistehastes plahvatused ning seal oli kuulda õhutõrjeüksuste tulistamist. Afipski külas filmisid pealtnägijad tulekahju.

Samal ajal kukkusid Krasnodari ühte elurajooni droonirusud. Kohalikud võimud teatasid, et drooni tulistas linna kohal alla Vene õhutõrje ja selle tükid tabasid hoone 19. korrusel asuvat tehnilist sektsiooni. Keegi viga ei saanud.

Ukrainian drones struck the Afipsky oil refinery in Krasnodar Krai overnight. "Debris" from a downed drone also hit a residential building. Russia's MoD claims 15 drones were shot down over its territory. pic.twitter.com/IeeeaknGGD