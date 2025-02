Michali umbusaldamine riigikogus kukkus läbi

Umbusalduse poolt hääletas 28 saadikut, 66 saadikut jättis hääletamata. Istungil osales 94 saadikut. Umbusalduse avaldamiseks oleks vaja olnud vähemalt 51 häält.

Umbusaldusavalduse esitajaid esindanud Urmas Reinsalu (Isamaa) ütles istungil, et Kristen Michal valitsusjuhina ei ole kaotanud mitte ainult allakirjutanud opositsiooniliikmete usalduse, vaid probleem on laiem.

"Esitatud etteheited teie aetava energeetika‑ ja majanduspoliitika suhtes peegeldavad Eesti ühiskonna, ettevõtjate, ettevõtlusorganisatsioonide muret ja ekspertide rahulolematust. Inimesed, kes muidu poliitikasse ei sekku, väljendavad üha häälekamalt oma kriitikat," märkis Reinsalu.

Reinsalu sõnul ei vasta Michali energiapoliitika Eesti huvidele. "Kiirkorras soovitakse ühiskonnale terveks inimpõlveks peale suruda subsideeritud energia lahendused, millega kaasneb kõrge elektrienergia hind ning riskid varustuskindlusele ja energiajulgeolekule," lausus ta. Ühtlasi heitis Reinaslu Michalile ette maksutõuse ja uute maksude kehtestamist, tema rolli Nordica rahastamisotuses, uue riigisekretäri ametisse määramisel tehtud otsuseid jm.

Peaminister Kristen Michal kinnitas riigikogu ees, et läheb umbusaldusele vastu rahulikult ja nähes tunneli lõpus paistvat valgust. "Majandusanalüütikud on öelnud statistikaameti viimaste andmete põhjal, et Eesti pikk majanduslangus on läbi saamas," kinnitas Michal.

Peaminister selgitas, et majanduse kasvamiseks tuleb toota puhast ja fossiilsest energiast soodsamat elektrit, millele põhinedes saab tekkida uusi kõrgema lisandväärtusega ja ekspordivõimelisi tööstusi.

"Meie hea naabri Soome näitel on selge, et soodsama elektri saamiseks vajame tuumaenergiat. Tuumaenergia rajamine on pikk protsess ja selle vahepealse aja toodab meile soodsat ja puhast energiat tuul, seda nii merelt kui maismaalt," rääkis ta ja lisas, et seetõttu tuleb liikuma saada tuumajaama eriplaneering, nii maismaatuuleparkide kui ka merepargi seadusandlus ja suuremahuline salvestus.

"Need kõik on osa tasakaalus süsteemist," rääkis Michal ja lisas, et võideldes tuulest toodetava energia vastu, võideldakse kalli elektri hinna poolt. Muu hulgas kinnitas peaminister, et valitsuse eesmärk on kindlalt kaitstud riik ning turvalise keskkonna tagamine igale kodanikule ja ettevõtjale, et pakkuda inimestele paremaid võimalusi ja kindlat tulevikku.

Läbirääkimistel võtsid sõna Lauri Laats Eesti Keskerakonna, Martin Helme Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, Helir-Valdor Seeder Isamaa, Õnne Pillak Eesti Reformierakonna ja Igor Taro Eesti 200 fraktsioonist.

Kuigi valitsus taotles erakorralisel e-istungil riigikogu juhatuselt umbusalduse arutamiseks juba teisipäeval, siis teisipäevasel istungil selleni ei jõutud.

Riigikogu võib avaldada valitsusele, peaministrile või ministrile umbusaldust otsusega, mille poolt hääletab riigikogu koosseisu enamus ehk vähemalt 51 saadikut.

Umbusalduse avaldamise võib algatada vähemalt viiendik riigikogu koosseisust ehk vähemalt 21 saadikut. Kui umbusaldust avaldati valitsusele või peaministrile, astub tagasi terve valitsus.

Alanud aastal on koalitsioonil riigikogus de facto 66 häält, kuna opositsioonierakondadest on võrreldes valimistejärgse ajaga liikunud koalitsioonierakondadesse kuus inimest.