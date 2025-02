USA kaitseminister: rahukõnelustel osalevad nii Putin kui Zelenski

Ajakirjanikud küsisid Hegsethilt, kas ta suudab garanteerida, et Ukrainale kokkulepet peale ei sunnita ja ka Euroopa kaasatakse läbirääkimistesse.

Hegseth täheldas, et USA president Donald Trump helistas selle nädala alguses nii Venemaa presidendile Vladimir Putinile kui ka Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile.

"Kõik läbirääkimised peetakse mõlemaga," kinnitas Hegseth.

Kaitseminister lisas, et läbirääkimiste tulemusel saavutatud rahu sisaldab elemente, mida kumbki pool ei taha, kuid Ukraina 2014. aasta eelseid piire kindlasti ei taastata.

Hegseth vastas ka ajakirjaniku küsimusele USA seisukoha kohta, et NATO peaks tõstma oma kaitseinvesteeringuid viie protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP). Ta ei täpsustanud aga, kas USA-l on samuti plaan kulutusi tõsta.

NATO andmetel investeerib USA praegu kaitsesse 3,4 protsenti oma SKP-st.

"Keegi ei saa vaidlustada Ameerika valmisolekut rahvuslikku julgeolekusse investeerida," sõnas ta ja lisas, et 3,4 protsenti on väga "jõuline" investeering, mis on ka suurem kui enamikul NATO liitlastel.

Hegseth rõhutas, et USA-l on oma eelarvelised kaalutlused, ja et kuigi USA jätkab investeerimist, ei usu ta, et NATO liitlaste soovimatust rohkem investeerida saab eirata.

Otsest vastust küsimusele, kas USA toetab vajadusel NATO viienda artikli rakendamist, kaitseminister ei andnud. Ta ütles, et ei räägi president Donald Trumpi nimel ega avalda ka mingeid otsuseid ega järeleandmisi, mida president võib teha.