Michal: kui Euroopa tahab, et sõda lõpeks õiglaselt, tuleb Ukrainat toetada

USA president Donald Trump oli ka varem viidanud, et püüab Venemaa liidri Vladimir Putiniga Ukrainas käiva sõja asjus kontakti luua, ütles peaminister Kristen Michal "Aktuaalsele kaamerale". Ta avaldas samas lootust, et Trump jääb sellel teemal ka oma varasema retoorika juurde.

"Ma siiski loodan, et ta jääb ka oma varasema retoorika juurde muudes küsimustes, mis puudutab ka seda, et rahu saavutatakse ikkagi läbi jõu ja tugevuse, mis on Ukraina taga," ütles ta.

Seda, kas Trumpi ja tema administratsiooni algatused sõja lõpetamiseks, on muutnud Ukraina ja Euroopa olukorra kehvemaks, on Michali hinnangul vara öelda.

"Kõigepealt tuleks aru saada, kuhu see algpositsioon paigutub. Kui peaks algama läbirääkimised, siis Euroopa ja Ukraina vaatest peab olema hästi selge, et läbirääkimised peavad toimuma Ukraina osalusel ja otsustamisel. Ja Euroopa, kes ju USA kirjeldustes peaks olema tulevikus selle julgeolekugarantii üks tagajatest, peab olema seal samamoodi tugevalt laua taga. Vastasel korral pole ju võimalik Euroopas asjadest rääkida."

Michal usub, et Euroopa ei jääks läbirääkimistelt kõrvale ja nõrgaks.

"Euroopa tugevus peitub ennekõike võimes – rahalises toetuses Ukrainale on Euroopa vist suurim olnud, relvades on USA seda ületanud. Praegusel hetkel Venemaad arvestades, isegi kui algavad midagi läbirääkimiste sarnast, siis me ei tea kunagi, millal need lõpevad. See tähendab, et sõda peetakse, läbirääkimiste ajal igasuguseid sündmusi võib toimuda. See tähendab, et kui Euroopa tahab, et meie kontinendil toimuv lõpeks meie jaoks sellisel viisil, et see oleks püsiv ja õiglane, siis ainus õige viis on anda Ukrainale relvi, raha ja kõike muud, et Venemaa oleks sunnitud läbirääkima," selgitas peaminister.

Michali hinnangul on USA jätkuvalt Euroopa julgeolekusse panustaja.

"On. Minu hinnangul on. Kui vaadata ka esimesi sõnumeid, siis mis puudutab NATO-t, vähemalt on Trump ja tema administratsioon selles järjepidev, et nad eeldavad, et NATO on tugev, panustab oma kaitsesse rohkem, et Euroopa, mis on jõukas ja vaba piirkond, panustab samuti oma kaitsesse rohkem. Selle üle mul on küll hea meel. Ja arvan, et Eesti inimestele see on ka kindlustunde allikas, et viimane ülemkogu, mis oli äsja, kirjeldas ka seda, et tulebki kaitsesse rohkem raha panna ja anda selleks muu hulgas vabad käed ka Eestile," rääkis Michal.