Rosin: ei tohi unustada, et Venemaa eesmärk on muuta Euroopa julgeolekukorraldust

Ukrainas käiv sõda on ainult üks samm Venemaa lõppeesmärgi poole liikumisel, milleks on Euroopas julgeolekukorralduse ümberkorraldamine, ütles välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin.

Kui peaksid algama rahuläbirääkimised Ukrainas käiva sõja lõpetamiseks, siis tuleb meeles pidada, et Venemaa ei soovi neil arutada ainult Ukraina küsimust, rääkis Kaupo Rosin "Esimeses stuudios".

"Selle rahu saavutamise tingimuste juures on omaette tähelepanukoht meile. Meie hinnangul ei taha Venemaa arutada võimalikel rahuläbirääkimistel ainult Ukraina küsimust kui sellist, vaid me peame meeles pidama seda, et Venemaa lõppeesmärk, milleks on Euroopa julgeolekukorralduse ümberkorraldamine, on jätkuvalt kehtiv. Ukraina on vaid üks samm selle eesmärgi poole liikumisel," selgitas Rosin.

"Venemaa tahab tõenäoliselt läbirääkida ka suurema pildi üle. Ta tahab arutada seda, kui palju NATO üksusi Läänemere piirkonnas üldse viibima peaks, kas õppuste aktiivsus võiks NATO poolelt olla madalam, vähem ressurssi NATO idatiivale. See kõik pakitakse tõenäoliselt ilusass kastmesse – seda räägitakse strateegilise stabiilsuse jutu all, seda räägitakse mingisuguse relvastuskontrolli raames. Me hindame, et see jutt tuleb venelaste poolelt vähemalt jutupunktina kindlasti lauale," rääkis välisluureameti juht.

Rosin lisas, et kui Venemaal õnnestub läbirääkimistel saavutada see, et NATO vähendab võimeid alliansi idaservas ja samal ajal saab Moskva jätkata oma sõjaväereformiga, siis võib tulevikus tekkida Venemaal võimalus uuesti agressiivselt tegutseda.

"Need kaks faktorit kombinatsioonis võivad tulevikus tekitada Venemaa lauale erinevaid sõjalise käitumise, tegutsemise optsioone, mida nad vastavalt vajadusele võivad käivitada, mittekäivitada. Kõik sõltub olukorrast maastikul."

Rosina hinnangul on Ukraina võit võimalik, kui lääs ennast kokku võtaks.

"Lõppeesmärk võiks olla ikkagi see, et me aitame Ukraina võidule. See on sõnum. Ukraina võit on täiesti tehtav, kui me läänes ennast kokku võtaksime. Kui Venemaa tuleb konfliktist välja ülbe, võiduka, enesekindlana, siis see on juba halb lähtepunkt kõikideks järgnevateks aastateks," rääkis ta.

Kuna seekordne saade on salvestatud, ei ole selles kõne all USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa liidri Vladimir Putini rahuläbirääkimiste plaan Ukrainas käiva sõja üle.