Enefit Green tellib Sopi-Tootsi tuulepargi mürauuringu

Omavalitsused on öelnud, et tuuleparkide planeeringutega tegelemine on vastuseisu tõttu keeruline. Seetõttu tegid nad paar nädalat tagasi kliimaministeeriumile ettepaneku teha ära mõõtmised Sopi-Tootsi tuulepargis. Nüüd on otsustatud, et mõõtmised tuleb korraldada sotsiaalministeeriumil, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Plaan on uurida seda, mis praegu inimestele muret tekitab. Uuritakse nii kuuldavat müra kui ka infraheli. Uuringud tellib Enefit Green. Plaanid on veel üsna algusjärgus, aga need uuringud on kavas läbi viia koos terviseametiga, kes annab omapoolse riigipoolse ekspertiisi nendesse uuringutesse, et nad saaks tehtud ikkagi korralikult ja vastavalt kõikidele normidele. Meie terviseametiga kindlasti selle sisendi anname, et mida seal mõõtma peaks, et kas nii siseruumides müra, infraheli kui ka väliskeskkonnas. Kõik need detailid on hetkel kokku leppimisel," rääkis sotsiaalministeeriumi rahvatervishoiu osakonna nõunik Ramon Nahkur.

Sopi-Tootsi tuulepargi arendaja Enefit Green ütleb, et nad ei ole veel ministeeriumilt uuringu tegemiseks sisendit saanud. Kuna neil arendajana on samuti huvi tuulepargi müra ära mõõta, on nad juba mõõtmisi kavandamas ja valmis tulemusi riigiga jagama.

"Enefit Green on tänasel hetkel ette valmistamas Sopi-Tootsi tuulepargis müramõõtmisi, mille käigus ühtlasi mõõdetakse ka infraheli. Ja oleme tegemas siin koostööd riikliku esindaja terviseametiga ja soovimegi, et mõõtmised viidaks läbi terviseameti enda labori poolt," ütles Enefit Greeni juhatuse liige Innar Kaasik.

Kaasiku sõnul on neil arendajana eelkõige huvi teada saada, kas infraheliga seoses võib tuuleparkidele tulla täiendavaid nõudeid. Ta peab silmas, et Eestis kehtivad infrahelile piirnormid küll siseruumides, kuid mitte välitingimustes.

"Meie mõõtmisi saavad kasutada kõik osapooled ja see ongi just selle mõte, et kuna Eestis ei ole tänasel hetkel seaduslikult reguleeritud piirnorme ka infraheli osas, siis mõõtmistulemustega ongi võimalik terviseametil ja riigi esindajatel need normatiivid välja töötada," lisas Kaasik.

Sotsiaalministeerium ütleb, et seda võidakse vajadusel kaaluda, ühtlasi kaalutakse siseruumides leviva heli piirnormide muutmist.

Ramon Nahkur lisas, et riigil on plaanis veel tellida erinevaid uuringuid.

"Esiteks teaduskirjanduse analüüs tuulikute tervisemõju ja häiringute kohta, et mõista, mis neid häiringuid seal tekitab. Eelmainitud teadlastelt tellitava tööga on plaanis hinnata üle, kas praegused normid vastavad viimasele teadusele. Kui see teadlaste töö valmis saab, siis selle müramääruse kontekstis me vaatame need normid ka üle, kui teadlastelt selline ettepanek tuleb," sõnas Nahkur.

Nahkuri sõnul on riigil koos teadlastega kavas veel ka kaheaastane projekt, milles plaanitakse uurida inimeste terviseandmeid ja enesetunnet.

Sopi-Tootsi tuulepargi uuringu eest tasub Enefit Green ja mõõtmised tahetakse ära teha märtsis. Sotsiaalministeeriumi sõnul on plaan uuringu tulemused avalikustada hiljemalt juulis.