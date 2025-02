Saksa kaitseminister: Vance'i kõne ei ole vastuvõetav

Pistorius ütles, et USA asepresident seadis kahtluse alla terve Euroopa demokraatia.

"Kui ma temast õigesti aru sain, võrdles ta Euroopa olukorda autoritaarsetes riikides valitsevate tingimustega. See ei ole vastuvõetav," ütles Pistorius.

Tema sõnul ei tähenda demokraatia seda, et valjuhäälsel vähemusel on automaatselt õigus ja nad saavad otsustada, mis on õige, vahendas The Times.

Saksa president Frank-Walter Steinmeier nentis juba varem, et diplomaatilised suhted USA-ga on alates Trumpi naasmisest Valgesse Majja järsult halvenenud.

"Uuel Ameerika administratsioonil on meist väga erinev maailmavaade. Selline, mis ei hooli kindlakskujunenud reeglitest, partnerlusest ega kindlakskujunenud usaldusest," rääkis Steinmeier.

Saksamaal toimuvad juba 23. veebruaril erakorralised valimised ning sisserändevastane parempopulistlik partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) kasvatab riigis toetust ja on tõusnud paremtsentristide järel teisele kohale. Saksamaal kasvab nüüd mure AfD-vastase tulemüüri lagunemise pärast.