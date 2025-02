Pühapäev tuleb lumine

Ööl vastu pühapäeva on pilves taevas üksikuid selgimisi. Lund sajab kohati ja suurem on võimalus Soome lahe ääres. Tuul on sisemaal nõrk. rannikul puhub põhjakaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -7 kuni -13, tuulele avatud rannikul kuni -4 kraadi.

Hommik on pilvine. Lund sajab saartel, mandri põhjarannikul ja Virumaal. Puhub nõrk loode- ja põhjatuul. Õhutemperatuur on -4 kuni -9, Lõuna-Eestis alla -10 kraadi.

Päev on pilvine. Mitmel pool sajab lund, rannikul teeb ka tuisku. Tuul on sisemaal ikka nõrk, rannikul ulatub põhjakaare tuul kuni 10, iiliti 13 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni -8, tuulele avatud rannikul tõuseb -2 kraadini.