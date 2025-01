Iisraeli valitsus kiitis heaks Gaza relvarahu ja pantvangileppe

Valitsuse 24 liiget hääletasid ööl vastu laupäeva leppe poolt ja kaheksa vastu.

Varem reedel kiitis kokkuleppe heaks valitsuse ministritest koosnev Iisraeli julgeolekukabinet.

"Vaadates läbi kõik poliitilised, julgeoleku- ja humanitaaraspektid ning mõistes, et kokkulepe toetab sõja eesmärkide saavutamist, soovitab (julgeolekukabinet), et valitsus kiidaks heaks ette pandud raamistiku," seisis julgeolekukabinet istungi järel tehtud avalduses.

Iisraeli valitsus arutas lepet üle seitsme tunni. See peaks jõustuma pühapäeval, mil on kavas vabastada ka esimesed islamistliku Hamasi võetud pantvangid.

Esimeses etapis kestab relvarahu 42 päeva ja Hamas vabastab 33 Iisraeli pantvangi vastutasuks Palestiina vangide vabastamise eest.

Times of Israeli andmetel on suurem osa vabastatavatest pantvangidest täiskasvanud mehed, kellest neli on üle 70 aasta vanad. Nimekirjas on ka kaks väikest last ja kümme naist.

Esimese etapi esimestel nädalatel vabastatakse igal nädalal paar pantvangi ning viimased 33 pantvangist vabastatakse etapi viimasel nädalal.

Iisraeli justiitsministeerium avaldas reedel esialgse nimekirja 95 inimesest, kes on kavas vangide vahetamise esimeses etapis vabastada. Suurem osa nimekirjas olevatest on naised.

Leppe vastu olid valitsuse paremäärmuslikud ministrid. Rahandusminister Bezalel Smotrich ütles, et relvarahu on Iisraeli julgeolekule ohtlik. Julgeolekuminister Itamar Ben-Gvir ähvardas leppe tõttu valitsusest tagasi astuda.

Iisraeli meediaväljaande Ynet andmetel hääletasid leppe vastu ka kaks Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu partei Likud ministrit.

Iisrael ja äärmusorganisatsioon Hamas jõudsid kolmapäeval kokkuleppele relvarahu ja vangide vahetamise osas ning läbirääkijad allkirjastasid selle reede varahommikul Kataris Dohas.