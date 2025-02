Trump võib Putiniga kohtuda Saudi Araabias

"Kohtume Saudi Araabias," ütles Trump ajakirjanikele mõni tund pärast seda, kui ta oli telefoni teel rääkinud Putiniga, vahendas The Kyiv Independent.

Trump ja Putin vestlesid omavahel ligi poolteist tundi ning leppisid kokku läbirääkimiste alustamises.

Trump teatas, et kohtumise kuupäeva pole paika pandud, kuid see peaks toimuma lähitulevikus. Ta tegi ettepaneku, et kohtumisel osaleks ka Saudi Araabia juht, kroonprints Mohammed bin Salman, vahendas Politico.

Ka Kreml teatas, et Putin ja Trump rääkisid telefoni teel ligi poolteist tundi ning et nad leppisid kokku kohtumises. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis, et Putin kutsus Trumpi ja tema administratsiooni ametnikud Moskvasse külla, et arutada seal Ukraina küsimust.

Trump andis teisipäeval ka märku, et Ukraina ei pruugi naasta 2014. aasta riigipiiride juurde. Tema sõnul on ebatõenäoline, et Ukraina saab kogu oma maa tagasi. President lisas hiljem, et tema arvates tuleb osa sellest maast Ukrainale tagasi anda.

Ka USA kaitseminister Pete Hegseth nimetas nii Ukraina alade täielikku vabastamist kui ka riigile NATO liikmesuse andmist ebarealistlikeks eesmärkideks.