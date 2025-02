Saks rahukõnelustest: Venemaa soovib kahtluseta teemade ringi laiendada

Saks ütles, et Saudi Araabias toimuvad kõnelused saavad olema tõsised. "Venemaa delegatsiooni kuuluvad välisminister Sergei Lavrov ja presidendi välisnõunik Ušakov. Ma ei mäletagi, millal need kaks meest koos mingisugusele sellisele sündmusele sõitsid. Nii, et kõnelused on tõsised," ütles Saks.

"Kindlasti on see väga peen mäng, kus mõlemad pooled üritavad saavutada mingeid väga kindlaid oma eesmärke. Venemaa puhul on kindlasti kõige tähtsam see, et Venemaa soovib ilma igasuguse kahtluseta laiendada seda teemade ringi, mida USA-ga käsitleda ja mängida seda välja nagu võrdsete dialoogi või läbirääkimisi mitte ainult Ukraina teemadel," rääkis Saks.

Saksa sõnul saab algav esimene kohtumine olema üsna määrav. "Kas USA tajub, et Venemaa üritab neid siduda mingite muude asjadega või suudetakse fokusseerida Ukrainale, nagu on USA eesmärk?" küsis Saks.

Saks ütles, et Venemaale on väga oluline, et ta saab näidata, et ta saab alustada läbirääkimisi USA-ga. "Kuidas see edasi läheb, me ei tea. See sõltub sellest, mida USA ja Venemaa sellel esimesel kohtumisel räägivad või saavutavad," sõnas Saks.

"USA on rõhutanud, et tegelikult selle rahulepingu saab ikkagi läbirääkida ainult Ukraina. Nad ei ole öelnud kunagi, et nemad räägivad selle läbi. Üks, mis on selge, on see, et ilma Ukrainata rahu sõlmida ei saa. See on fakt. Ukrainal on võimalik tugevat survet avaldada," rääkis Saks.

"Tegelikult määrab kõik ära see, kuidas Ukraina väed võitlevad lähinädalatel rindel, milliseks olukord kujuneb. Ja Euroopa on siin võimalik sekkuda ainult läbi selle, kui nad suurendavad oma panust Ukraina toetuseks," lausus ta.

Saksa sõnul ei ole tõenäoline, et rahuleping kiiresti ära tehakse. "Selleks on see liiga keeruline," ütles ta.

Saks ütles, et isegi kui Putin ja Trump suusõnaliselt midagi üldiselt kokku lepivad, siis kõige selle fikseerimine, jõustamine ja erinevate osapoolte kaasamine võtab väga palju aega.

"Väga palju määrab see, milliseks kujuneb olukord rindel järgmiste nädalate jooksul. See dünaamika hakkab väga palju mõjutama seda, milliseks kujuneb Venemaa ja Ukraina positsioon," ütles Saks veel.