ERJK arutab, kas Reinsalu juhitav Postimehe saade on keelatud annetus

Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi iseloomustas "Varivalitsust" kui särtsakat poliitikasaadet, mis peaks kiiresti, adekvaatselt ja kriitiliselt reageerima valitsuse tegevusele ajakirjanduslikus vormis. Ta lisas, et seetõttu tundus ka opositsioonipoliitik saatejuhina olevat kõige parem lahendus.

Konkureeriva Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov märkis, et tema jaoks tegu huvitava katsetusega.

"Mida võib-olla Postimees teinud on, mis on Eesti ajakirjandusruumis tavatu ja seetõttu ka ehmatav ja tekitab neid küsimusi, on see, et nad on liikunud sellise Ameerika ja brittide mudeli poole, kus väljaandel on mingi selline kindel vaade," rääkis Šmutov.

Šmutovi sõnul on see nüüd Postimehe lugejate otsustada, kuidas sellesse suhtuda, kuid ettevõttele on otsus riskantne.

"Eesti keelt räägib umbes miljon inimest ja ajakirjandust loeb veel vähem. Kui sa lähed väga nišši ära, siis võid sa kaotada ka suure osa oma lugejaskonnast, võib-olla ka suure osa mõjuvõimust," ütles ta.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni aseesimees Kaarel Tarand ütles ERR-ile, et komisjon hakkab neljapäeval siiski arutama, kas saate näol võib olla tegu keelatud annetusega. Nimelt tohivad erakondi Eestis rahastada ainult inimesed, aga mitte ettevõtted.

Kui võimaldada erakonnajuhil juhtida tasuta oma saadet, siis võib seda Tarandi sõnul vaadelda just sarnase keelatud annetusena, kus Postimees Grupp teeb Isamaale teene.

Postimees kuulub nimelt Isamaa suurannetajale Margus Linnamäele. Ettevõtjad Aivar ja Margus Linnamäe toetasid eelmisel aastal Isamaad mõlemad 150 000 euroga.

Lisaks neile annetas erakonnale eelmisel aastal 27 000 eurot ka Postimehe toimetaja Ahti Kallikorm, kes on Isamaa Tallinna piirkonna aseesimees.

"Me peame seda Reinsalu küsimust neljapäevasel koosolekul arutama ja enne seda ma komisjoni seisukohta mõistagi öelda ei saa. Küll aga on meil ees 2019. aastast pretsedent, kui me olime sunnitud käsitlema Tre raadios ilmunud perekond Helme saadet "Räägime asjast". Seal tuvastasime me, et eraettevõtte seisukohalt on kõik hästi, ta ei ole teinud poliitikutele juriidilise isiku annetust, sest EKRE on selle saateaja ostnud endale normaalhinnaga," ütles Kaarel Tarand.

Urmas Reinsalu ütles, et tema saate juhtimise eest tasu ei saa. Ning samamoodi ei saa tasu ka Postimees, et Reinsalu nende saadet juhib.

Reinsalu ütles, et keelatud annetamisega siiski tegu ei ole.

"Mul ei ole töölepingulist suhet, ma töötan tasuta, nii et ma ei ole kindel, kas saate vaadatavus, kui seda õnnestub loominguliselt ja huvitavalt teha – et kes sellest siis õigupoolest netovõitja on. Kas ajakirjandusväljaanne, kellele on tasuta üks niisugune saateformaat olemas või mitte," ütles Reinsalu.

Reinsalu märkis, et on varemgi sarnast saadet juhtinud, nagu näiteks neli aastat tagasi, kui Eesti Päevalehes oli saade "Teine kallas". Sellel saatel oli siiski ka teine saatejuht, sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski.

Kaarel Tarand selgitas, et tegelikult on kogu erakonnaseadus praegu üldse väga hägune selles osas, et mis siis on keelatud annetus ning mis ei ole ning kust läheb näiteks piir reklaami ja ajakirjandusliku sisu vahel.

ERR kirjutas eile, et justiitsministeerium sai valmis ka uue erakonnaseaduse eelnõu, kus erakondade rahastamise järelevalve komisjoni juhi Liisa Oviiri hinnangul jäävad mitmed olulised asjad endiselt lahenduseta.

Ettevõtted ei tohi Eestis erakondadele annetada alates 2004. aastast. Võimul oli toona Res Publica ning põhiseaduskomisjoni juhtis 28-aastane Urmas Reinsalu. ERR uuris peagi 50. juubelit tähistavalt Reinsalult, kuidas tema on erakonnaseadusega selles osas rahul.

"Ma arvan, et kui vaadata sellele inimpõlvele tagasi, siis sellele olid kaalukad põhjendused toona seda teha ja ma ei kiirustaks kergekäeliselt neid reegleid muutma," ütles Reinsalu.