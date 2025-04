ERJK alustas Postimehe saate tõttu Reinsalu suhtes menetlust

ERJK juht Liisa Oviir ütles ERR-ile, et komisjon arutas oma eelmisel koosolekul Urmas Reinsalu autorisaateid Postimehe veebilehel ja leidis kuivõrd Reinsalu saab seal esitada vabalt nii enda kui ka erakonna Isamaa vaateid ja poliitikat, võib tegemist olla keelatud annetusega.

"Sellepärast küsisimegi täpsustavaid küsimusi nii selles osas, kas selle eest on tasutud ja teiseks see, et kuidas on suhestumine toimetusega. Kui palju toimetus ütleb ette, mida Urmas Reinsalu peab kajastama või võiks kajastada ja kui palju selles on puhtalt tema enda vaba valikut," lausus Oviir.

Erakonna Isamaa esimees Urmas Reinsalu juhib alates veebruari keskpaigast Isamaa suurannetajale Margus Linnamäele kuuluvas Postimehes uut saadet nimega "Varivalitsus".

Urmas Reinsalu ütles veebruaris ERR-ile, et tema saate juhtimise eest tasu ei saa. Ning samamoodi ei saa tasu ka Postimees, et Reinsalu nende saadet juhib.

Reinsalu ütles, et keelatud annetus see siiski ei ole.

"Mul ei ole töölepingulist suhet, ma töötan tasuta, nii et ma ei ole kindel, kas saate vaadatavus, kui seda õnnestub loominguliselt ja huvitavalt teha – et kes sellest siis õigupoolest netovõitja on. Kas ajakirjandusväljaanne, kellel on tasuta üks niisugune saateformaat olemas või mitte," ütles Reinsalu.