Ebaseadusliku rände surve USA-le väheneb

USA ja Mehhiko piiril on ebaseaduslike piiriületuskatsete arv viimastel nädalatel langenud. Viimased ametlikud andmed näitavad, et piirivalve arreteeris jaanuaris 29 000 inimest, detsembris arreteeriti 47 000 inimest, vahendas The Wall Street Journal.

Piirivalveametnikud on öelnud, et administratsiooni uus poliitika, mis võimaldab ignoreerida varjupaigataotlusi, tähendab seda, et sisserändajad saab kiiresti tagasi saata Mehhikosse.

Trumpi administratsioon on sisserändajate tagasisaatmiseks sõlminud kokkuleppe ka Venezuela režiimiga. Lisaks on Washington veennud veel teisi Ladina-Ameerika riike, et nad võtaksid vähemalt ajutiselt vastu kolmandatest riikidest pärit migrante.

Ka Bideni administratsioon keelas riiki ebaseaduslikult saabunud inimestel taotleda varjupaika. Siiski kehtisid mõned erandid ja mõned migrandid said kaitset paluda.

Bideni administratsiooni alguses süvenes USA ja Mehhiko piiril piirikriis ning võimud ei tulnud enam migrantide voo ohjeldamisega toime. Vahistamiste arv hakkas aga langema umbes aasta tagasi. See nihe aga jäi laiemale avalikkusele märkamatuks, kuna Trump kasutas piirikriisi enda valimiskampaania huvides ära.

Valge Maja kirjutas ka viimased edusammud rändevoo ohjeldamisel Trumpi arvele. Eksperdid samas tõid välja, et ka külm ilm on rändesurvet vähendanud. Samuti hoiatati, et inimsmugeldajad võivad leida uusi marsruute ning siis võib ebaseaduslike piiriületuste arv taas kasvada.