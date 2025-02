Allikad: EL kiitis heaks uued sanktsioonid Venemaale

EL-i välisministrid kiidavad paketi ametlikult heaks esmaspäeval (24. veebruar), Kremli agressioonisõja kolmandal aastapäeval.

EL-i 16. sanktsioonipakett on suunatud ka niiöelda varilaevastiku vastu, millega Venemaa püüab naftaekspordile kehtestatud piirangutest mööda hiilida. Musta nimekirja on kantud 73 alust.

Lisaks lülitab EL veel 13 Vene panka välja SWIFT-süsteemist ja keelab veel kaheksal meediaväljaandel Euroopas tegutsemise.

Euroopa püüab reageerida Donald Trumpi algatustele Ukraina sõja lõpetamiseks, milleks pidasid USA ja Venemaa kõrged esindajad teisipäeval Saudi Araabias esimese kohtumise.

Moskvat julgustavat halba kokkulepet pelgav Euroopa püüab oma häält kuuldavamaks teha. USA on samuti öelnud, et ühel hetkel kaasatakse rahukõnelustele ka EL, kuna ta on kehtestanud Venemaale sanktsioonid.