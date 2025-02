Õiglase ülemineku fond muudab tingimusi paindlikumaks

Põlevkivitööstusest sujuvamaks väljumiseks mõeldud õiglase ülemineku fondi piirkondlikust meetmest saab raha küsida erinevateks tegevusteks. Meetmest on toetatud lastelaagreid, aga ka näiteks saunamaratoni ja rattakrossi korraldamist.

Pärast määruse muutmist saaks meetmest raha küsida ka riigi ja kohalike omavalitsuste hallatavad asutused, näiteks riigigümnaasiumid. Kohtla-Järve riigigümnaasiumi direktor Hendrik Agur peab muudatust mõistlikuks.

"See on väga positiivne uudis, kui see nii läheb, siis me ei pea tegelema topeltmajandusega ning asi on läbipaistev ja aus. Praegu pole me fondile otse ligi pääsenud, vaid oleme seda teinud oma kooli töötajate MTÜ abil. Näiteks viimase rokkooperi, mida me tegime fondi finantseerimisel, tegi sisuliselt kool, aga formaalselt MTÜ. Milleks seda vaja on?" arutles Agur.

Kokku on õiglase ülemineku fondis 16 meedet. Midagi väga olulist piirkondliku meetme muudatused endas ei sisalda, ütles regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman.

"Sisulisemad muudatused puudutavad seda, millistele tegevustele raha antakse. Mõned tegevused ka välistatakse. Näiteks küsiti raha ka täiskasvanute koolituste jaoks, aga kuna õiglase ülemineku raames on ette nähtud raha selle jaoks, et töötukassa saaks tegevusi ellu viia, siis selle meetme raames see võetakse välja," rääkis Hartman.

Seda kogukondadele suunatud mitteärilist meedet on kritiseeritud ja küsitud, kas uute töökohtade loomiseks mõeldud õiglase ülemineku fondist peaks toetama kultuuri- ja spordiüritusi. Endise kultuuriministrina pole Hartman selle kriitikaga nõus.

"Just kultuuriliste tegevuste kaudu on tõusnud ka kohapealsete inimeste väärikus. Et pole seal ainult tehased ja tööstused, vaid sellel piirkonnal on pakkuda palju enamat. Just see kultuuriline mitmekesisus on selle piirkonna rikkus, need inimesed on selle piirkonna rikkus," rääkis Hartman.

Õiglase ülemineku fondi kogumaht on üle 340 miljoni euro. Piirkondlikeks algatusteks mõeldud 16,7 miljonist eurost on jagamata veel 2,6 miljonit eurot.