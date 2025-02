Neljapäeva öö toob krõbedad külmakraadid

Neljapäeva öösel on nii selget taevast kui ka pilvelaamu. Suuremat sadu ei tule, vaid saartel võib veidi lund pudeneda. Udu tekkeks on tingimused soodsad. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur jääb vaid rannikul -10 piirist kõrgemale, sisemaal langeb -12 kuni -17, kohati -20 ümbrusse.

Hommikul on Lääne-Eestis pilvi enam, ida pool on taevas selgem. Sadu ei tule. Lõunakaare tuul on nõrk, põhjarannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on saartel -5 kuni -10, mandril kuni -15, ida pool kohati kuni -20 kraadi.

Päeval vahelduvad pilvelaamad selgema taevaga. Ilm on sajuta. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, pärastlõunal rannikul iiliti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, saartel ja läänerannikul napilt üle 0 kraadi.

Reede ja laupäev on tugeva lõunakaare tuulega. Suuremat sadu ei tule, vaid saartel poetab veidi lund ja lörtsi, laupäeval ka vihma. Ööd on miinuskraadidega, aga alla -10 piiri õhk ei jahtu. Päevad on maa lääneservas 0 kraadi ümber, mandri sisealadel -1 kraadist -4 kraadini.

Pühapäev näitab enam selget taevast. Öö on mõõdukalt külm, päev 0 kraadi ümber, ida pool napis miinuses.

Öö vastu esmaspäeva on mõõduka külmaga ja sajuta. Vabariigi aastapäev toob pilvi, võib ka vihma tibada ja teed libedaks muuta. Temperatuur kerkib veidi üle 0 kraadi.