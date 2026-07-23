Reedel tuleb kohati vihma

Läänemere ümbrust kattis Soomest Poolani kulgev mitmepealine madalrõhuala ühes vihmapilvedega. Selle keerise jõud on tasapisi raugemas ja tõusva õhurõhu toel hajub ööks enamik sajupilvi.

Tuul on tasane ja õhk jahtub kümne piirile ning kraad-paar allagi. Päev näitab alustuseks päikest, mis aitab maapinnalt niiskust üles aurutada ja pilverünkadel paksust kasvatada. Mõnest tuleb mandril lühiajaline vihmahoog, saartel saab ehk kuivalt läbi. Õhusoe kerkib 20–22 kraadini.

Ööl vastu laupäeva libiseb üle lauge kõrgrõhuhari ja suuremat sadu ei tule. Seda aga vaid hommikuni, misjärel laieneb üle mere madalrõhkkonna serv ühes vihmapilvedega. Esmalt saab kergeid vihmasabinaid Eesti lääneserv, päeval poetab vihma ka ida pool. Tasapisi imbub sisse soojemat õhku.

Eeloleva öö hakul on veel kohati pilverünki, millest tuleb hoog vihma. Laiguti tekib ka udu. Sisemaal on tuul nõrk, rannikul puhub läänekaare tuul kuni seitse m/s. Õhutemperatuur on 7–13, rannikul kuni 16 kraadi.

Hommikul on pilvi hõredalt ja ilm sajuta, aga siin-seal udulaamadega. Tuul on tasane. Õhutemperatuur on 13–16 kraadi.

Reede päeva peale areneb pilvi lisaks. Mõnes kohas sajab hoovihma, Lõuna-Eestis võib olla äikest. Tuul puhub lõunakaarest, rannikul ka läänekaarest 2–8 m/s. Õhusooja on 17–23 kraadi.

Õhtul on nii selget taevast kui ka pilverünki, millest võib tulla lühiajaline sajuhoog. Läänekaare tuul on nõrk, vaid vastu Läänemerd on edela- ja lõunatuul tasapisi tugevnemas. Õhutemperatuur on 15–19 kraadi.

Laupäeval tuleb üle Läänemere pilvelisa. Hommikul sajab Lääne-Eestis, päeval ka maa idaservas vihma, aga sadu on üsna nõrk. Öösel on kümnekraadist jahedust, päev tuleb Lääne-Eestis 20 kraadi lähedane, ida pool on kuni 23 kraadi.

Pühapäev on südasuvisema soojaga, aga hoovihmata läbi ei saa. Sadu on nõrk õhtuni, seejärel võib tulla ka tugevamaid vihmahooge.

Uue nädala alguses sajab äikesevihma ja selle järel vahetub õhumass taas värskema vastu, kuid ilm jääb ikka suviseks ja päevasoe kerkib kraad-kolm üle 20 kraadi piiri.

Reede õhusoe kerkib pisut üle 20 kraadi, vürtsiks mõnes kohas üürike vihmahoog.