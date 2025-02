Amet: saadame Estonia juurdeehitise mõjuhinnangu kiiresti UNESCO-le

Teisipäeval oli riigikogu kultuurikomisjonis Estonia ooperiteatri juurdeehitise pärandimõju hinnangu arutelu, kus kõige tulisemaid vaidlusi tekitas see, millal saata mõjuhinnang UNESCO Pariisi kontorisse.

Kui kultuurikomisjon soovib saata UNESCO-le hinnangu alles siis, kui tehtud on ka visioonikavandid, siis muinsuskaitseamet viivitada ei taha.

"Riik saab nautida UNESCO konventsioonist tulenevaid võimalusi, aga samamoodi tuleb täita ka neid reegleid, mis konventsioon kehtestab. Üks neist on UNESCO teavitamine, kui maailmapärandi objektil kavandatakse tegevusi,

mis võivad selle unikaalsust mõjutada," sõnas Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul võtab aga sellise visioonikonkursi või arhitektuurikonkursi, millest tekivad ka visuaalid või suisa projekt, mille alusel hakata kavandama ehitust, läbiviimine päris pikka aega.

"UNESCO konventsioon kohustab riiki saatma pärandi mõjuhinnangu ära niipea, kui see on valmis ehk kõige varasemal hetkel, et ka UNESCO saaks vajadusel oma seisukoha selle protsessi kohta öelda," sõnas Mihkelson.

"Riik peab täitma võetud kohustusi ja nendest ei saa kuidagi mööda hiilida," rõhutas ta.

Kuna mõjuhinnang on muinsuskaitseameti pädevuses, siis teeb otsuse, millal dokument Pariisi saata, amet, mitte riigikogu kultuurikomisjon.

"Ja oleme kultuuriministeeriumiga siin täiesti ühte meelt, et pärandi mõjuhinnang tuleks saata UNESCO-sse võimalikult vara," ütles Mihkelson.

Mihkelson: osapooled on emotsionaalselt laetud

Vaatamata erimeelsustele mahuvad muinsuskaitseamet, kultuurikomisjon kui ka Estonia esindajad siiski veel ühe laua taha.

"Kõik osapooled - nii ooperiteater Estonia kui ka komisjon, kes on väga

intensiivselt kõnelenud ooperiteatri juurdeehituse eest, ja ka muinsuskaitse inimesed, kes samamoodi räägivad ühe väga olulise pärandiobjekti säilimise poolt - on emotsionaalselt laetud ja see on emotsionaalne teema," sõnas Mihkelson.

"Koostööd näitab see, et meil on võimalus tulla ühe laua taha kokku ja meil on võimalus neid teemasid arutada isegi sellisel juhul, kui mõlemad osapooled lõpuks jäävad oma arvamusele kindlaks," sõnas Mihkelson.

Riigikogu kultuurikomisjoni juht Heljo Pikhof ütles, et tema on valmis pärandimõju hinnangu teemat taas pikemalt kommenteerima paari nädala pärast, kui muinsuskaitseamet ja kultuurikomisjon taas kohtuvad.

"Enne seda peab muinsuskaitseamet mõjuhinnangusse veel vajalikke täiendusi tegema," kordas Pikhof teisipäevast sõnumit.

Estonia paikneb vanalinna muinsuskaitsealal, mis kuulub UNESCO maailmapärandi nimekirja. Muinsuskaitseamet tellis juurdeehitusele mõjuhinnangu ja selle koostas arhitektuuriajaloolane Triin Ojari.

Riigikogu kultuurikomisjon pole olnud algusest peale mõjuhinnanguga rahul ja ütles juba mullu, et muinsuskaitseamet peab tellima uue Estonia teatrihoone juurdeehitise pärandi mõjuanalüüsi.